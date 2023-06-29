أمير كرارة يكشف مفاجأة عن فيلمه "البعبع".. فيديو

قال الفنان أمير كرارة، إن تجربة فيلم "البعبع" الذي بدأ عرضه خلال أيام عيد الأضحي، مختلفة، فهو أكشن كوميدي، مضيفا أنه يعتبر أول عمل كوميدي له.

وتابع أن مشاهد الأكشن مختلفة فدائما ما يظهر ممسكا مسدس، لافتا إلى أنه في مشهد ما استخدم "الطاسة في الضرب فهو ممزوج بالأكشن الكوميدي، موجها الشكر لأهالي إمبابة قائلا: "انبهرت بالمنطقة وبقيت أقولهم أنا إزاي ماجتش هنا قبل كده".

وأضاف أنهم أهل كرم ومتعاونين، مستطردا أن الناس الذين ظهروا في مشهد المطاردة حقيقيين، وواللي واقفين في البلكونات دول سكان إمبابة، وكان المخرج حسين المنباوي يكلمهم في المايك لتوجهيهم ويقولهم لما أقول أكشن أطلعوا صرخوا"، موجها الشكر لأهالي إمبابة لتعاونهم.

تفاصيل فيلم البعبع

يتناول فيلم "البعبع" قصة حب بين شخصية مجرم تائب تجسدها نجم الأكشن أمير كرارة، وبين طبيبة صيدلانية تلعب دورها النجمة ياسمين صبري، ويواجه الثنائي العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

ويشارك في بطولة فيلم البعبع محمد عبد الرحمن، باسم سمرة، محمد محمود، ومحمد عبد العظيم، وتم إنتاج فيلم البعبع من قبل تامر مرسي وأحمد بدوي ويوسف الطاهر، وإخراج حسين المنباوي، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى المبارك. يتميز الفيلم بأجواء الأكشن والكوميديا الخفيفة، ويتناول قصة مجرم تائب يحاول التخلص من ماضيه الإجرامي ويدعى "سلطان"، حيث يواجه العديد من المواقف الصعبة مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن).