مشجع يوصي بإعطاء تركته إلى نيمار.. فيديو

أوصى مشجع برازيلي من عشاق كرة القدم بإعطاء كل ممتلكاته بعد وفاته لنجم كرة القدم البرازيلي، نيمار، إذ قال: "أعشق نيمار، قصة حياتي تشبهني تماما، أنا شخص عاشق لأسرتي وعائلتي، وعلاقة نيمار مع والده تذكرني كثيرا بعلاقتي مع والدي الذي توفاه الله".

ووقع المشجع المجهول البالغ من العمر 30 عاما على وصية رسمية في مكتب حكومي بمدينة بورتو أليجري جنوب البرازيل، حتى يرث نيمار كل ممتلكاته التي لا يرغب في أن تذهب إلى الحكومةة والأقارب.

ولم يصدر أي تعليق من اللاعب البرازيلي الذي يعتبر من أعلى الرياضيين أجرا في العالم، حيث يقدر دخله في عام 2023 بنحو 85 مليون دولار.

سبب وصيته بإعطاء تركته إلى نيمار



وقال المشجع المجهول إنه يشعر بالتعاطف مع نيمار، وذلك بعد حبه للفريق الوطني وإرث كرة القدم البرازيلية، وهو ما دفعه إلى تسمية مهاجم البرازيل في وصيته الرسمية.

وأضاف: "أنا أحب نيمار، وأتعاطف معه كثيراً. وأنا أيضاً أعاني من التشويه، وأنا أيضاً أهتم كثيراً بالعائلة، وتذكرني العلاقة مع والدي كثيراً من علاقتي مع والدي الذي توفي".

وأوضح المشجع البالغ من العمر 30 عامًا أنه ليس في صحة جيدة، وبسبب ذلك، فإنه يرى أنه ليس لديه أحد لترك أمواله له، وأنه لا يرغب في أن تأخذ الحكومة أو الأقارب الذين لا يتفق معهم أمواله.

وأوضح المشجع أنه حاول إعطاء ممتلكاته للنجم البرازيلي من قبل دون جدوى، ولكن الوصية كانت الطريقة القانونية للقيام بذلك، وتم توقيع الوثيقة في مكتب الكاتب العدل في بورتو أليغري.

ويعد نيمار لاعب كرة القدم في نادي باريس سان جيرمان واحدًا من أفضل الرياضيين المدفوعين في العالم، حيث تقدر أرباحه المقدرة لعام 2023 بحوالي 85 مليون دولار.