خالد سليم ينهار بسبب مرضه الخطير ويتهم فنانين بسواد القلب.. فيديو

كشف الفنان خالد سليم، عن الأزمة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية والتي كانت تتمحور حول زيادة وزنه؛ نظرًا لحصوله على "الكورتيزون"، كاشفًا أنه عاني من ورم في الأحبال الشوكية.

وأوضح "سليم"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه اختار أن يجري عملية جراحية في الأحبال الشوكية وتم استئصال الورم، متابعًا: "الدكتور محمد الشاذلي هو من عالجني والفنان محمد حماقي هو من عرفني عليه".

وأشار إلى أنه في فترة أزمته عانى كثيرًا وابتعد عنه أصدقائه، موضحًا أن هناك الكثير من النجوم في الوسط الفني لا غبار عليهم، لكن هناك قلة ونفسيات البعض سيئة، متابعًا: "عرفت نفسيات زملاء في فترة مرضي وفي ناس قلبهم أسود".

تنمر خطير

ولفت إلى أنه عانى لفترة ما بسبب زيادة الوزن، وكان يعاني من التنمر في مواقف ما، متابعًا: "أصحابي كانوا بيتريقوا ويتنمروا عليا.. وتعرضت لأذى نفسي".

وأشار الى أنه كان يعاني من مشاكل في الأحبال الشوكية وتردد على أكثر من طبيب، ولكن التشخيص الخاطئ هو سبب زيادة الوزن، مضيفًا: "أخذت الكورتيزون لمدة كبيرة وعمل احتباس للمياه في الجسم وسبب زيادة الوزن".

وأوضح أن وزنه كان زائدا بطريقة كبيرة ولم يكن قادرا على ارتداء ملابسه، وهذه الفترة لم يتم عرض عليه أي أفلام أو دراما للتمثيل بسبب زيادة الوزن.

وأشار إلى أنه كان يذهب دائمًا إلى المطبخ بسبب تنمر أصحابه، وكنت بأكل كتير وبعيط، موضحًا أنه حاول خفض وزنه ولكن لم يكن لديه القدرة في هذا التوقيت، منوهًا بأن الفشل في خفض الوزن جعله يبكي كثيرًا.