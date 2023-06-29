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الخميس 29 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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كوارث طبيعية تهدد وجود الأرض.. فيديو

بوابة الوفد الإلكترونية

فقدت الأرض مساحة من الغابات الاستوائية البكر خلال العام الماضي تعادل مساحة سويسرا أو هولندا أي نحو 40 ألف كيلومتر مربع، ويوازي هذا الدمار ملعب كرة قدم من الأشجار الاستوائية المقطوعة أو المحروقة كل 5 ثوان أو أحد عشر ملعبا كل دقيقة. 

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ولحق عن ذلك دمار أنظمة بيئية بدائية وشكل زيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2021، فيما سجلت منصة "Global Forest "Watch المتخصصة بإزالة الغابات عبر الأقمار الصناعية، تدمير أكثر من 4.1 مليون هكتار من الغابات الأولية الاستوائية، وهي مساحات طبيعية بالغة الأهمية للتنوع البيولوجي على كوكب الأرض ولتخزين الكربون.

حرائق الغابات المدمرة أطلقت 2.7 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون

وأطلقت حرائق الغابات المدمرة نحو 2.7 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، علما بأن أكث البلدان تضررا هي البرازيل، إذ تمثل المنطقة المدمرة فيها 43% من الخسائر العالمية تمتص غابات الأمازون المطيرة حوالي 90 مليار طن من الكربون.

والسبب الرئيس في فقدان الغطاء الشجري يكمن في استخدامها من أجل الزراعة وتربية المواشي وإنتاج الفحم الحيوي، فإزالة العمد ارتفعت بنسبة 3.6% عام 2022.

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أبجد هوز
الجريدة الورقية