رحلة تطور المحاصيل لشكلها الحالي.. فيديو

شهدت المحاصيل الزراعية تطورا مذهلا لتصل إلى الأشكال التي نعرفها اليوم، وهذا التطور لم يحدث في ليلة وضحاها، بل استغرق آلاف السنين والكثير من تجارب الزراعة والحصاد وجهود العلم.

عرف الإنسان الزراعة منذ قديم الزمان وعرف معها طريقة الزراعة الانتقائية التي اتبعها لتطوير الثمار، فكان المزارعون يلجأون لتذوق المحاصيل واختيار أفضلها من حيث الطعم والشكل والحجم، ومن ثم تتم زراعتها دون البقية في الموسم التالي، ومع الوقت دخل مفهوم التهجين ليشمل تهجين البذور والتكاثر بالعُقل.

وحمت هذه الألية البذور من العدوى البكتيرية والفيروسية وساهمت بسرعة نموها، ليصل البشر أخيرا للتعديل الوراثي الذي سمح لهم بتعديل وإضافة الصفات المرغوبة للفاكهة، بل وابتكار صفات جديدة أحيانا، فالفاكهة والخضروات المتوفرة على رفوف المحلات والأسواق لم تكن دوما بالشكل الذي نألفه.

الموز من المحاصيل القديمة وعمره 10 آلاف سنة

والبداية مع الموز إذ يعتقد أنه زرع للمرة الأولى في الفترة ما بين 10 آلاف و7 آلاف عام قبل الميلاد، كان مغلفا بقشرة سميكة وبذوره كثيرة وقاسية، وطعمته النشوية المزعجة، فالتطور في الموز أكسبه لونا أصفر زاهيا وبذور أصغر بكثير، بل وأضاف له عناصر غذائية أكثر.

أما الدراق فكان أشبه بالكرز الذي نعرفه اليوم من حيث الحجم، وقال جيمس كيندي، كيميائي استرالي: "إن الصينيون القدماء هجنوا الدراق البري عام 4 آلاف قبل الميلاد، واختاروا ألذ البذور وأعادوا زراعتها، وبعد 6 آلاف عام حصلنا على دراق أكبر بـ16 مرة ويحتوي على عصير أكثر بنسبة 27% وأكثر حلاوة بنسبة 4%".

وما يعرف بعرنوس الذرة لم يكن أفضل حال فقد كانت حبيباته صغيرة وقاسية والثمرة الواحدة فيه لا تنتج عددا كبيرا من الحبوب، لكن التطور زاد من طوله وزاد عدد الحبيبات فيه، وارتفعت نسبة السكر فأصبحت تطهى بسهولة، وتنتج طعما حلوا لذرة صفراء شهية، وعدلها العلماء لينتج منها خمسة ألوان.

ووثقت لوحة الفنان الإيطالي جيوفاني ستانتشي التي رسمت في القرن الـ17 شكل البطيخ قديما، فلم يكن أحمر أو حتى حلو الطعم وكان مليئا ببذور كبيرة مرة، وقشرته كانت قاسية للحد الذي احتاج فيه الإنسان إلى مطرقة، ولكن اليوم بات لونها أكثر احمرارا واختفت منها البذور.