جهود المرأة السعودية في خدمة الحجاج.. فيديو

شملت جهود المرأة السعودية في تقديم الخدمات الصحية لخدمة الحجاج مشاركتها في أول مراحل تقديم الإسعافات الأولية ضمن ما يعرف بالترحيل الطبي التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمكة المكرمة.

ووصفت بيان الصبحي، إحدى متطوعات فريق مستقبلي البلاغات، مشاركتها الثانية بموسم الحج بالاستثنائية، مضيفة أن العمل إنساني ويسهم في إنقاذ الأرواح.

لا فرق بين هندي أو باكستاني أو مصري بين الحجاج

قائلة: "نخدم كل الجنسيات فهم مرضى فلا يوجد فرق سواء في الأيام العادية أو في الحج سواء هندي أو باكستاني أو مصري، فكلهم طالبين خدمة إسعافية".

وتابعت بيان أن هناك سرعة استجابة وتعليمات وإرشادات والتواصل معهم حتى وصول فرقة المساعدة، ومع بدء توافد الحجيج إلى العاصمة المقدسة يرتفع معدل استقبال البلاغات اليومية داخل غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي، إذ تستقبل يوميا نحو 800 بلاغ.

وسخرت هيئة الهلال 2200 ممارس صحي وقرابة 2500 متطوع، إضافة إلى توفير المركبات الإسعافية والمروحيات لعمليات الإخلاء الطبي حال تغعرض أي من الحجاج إلى طارئ.