6500 حالة إجهاد حراري بين الحجاج في موسم الحج

أكدت وزارة الصحة السعودية، أنه خلال موسم الحج 1444 هجريًا كان هناك الكثير من الحالات التي عانت من الإجهاد الحراري، وجاء ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالمملكة العربية السعودية، وتأثر الحجاج كان كبير بالطقس الحار.

حالات الإجهاد الحراري بين الحجاج

وأعلنت صحة السعودية، أن طواقمها تعاملت مع أكثر من 6500 حالة إجهاد حراري بين الحجاج، وكانت دائمًا ما تحذر وزارة الصحة الحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس، من خلال استخدام المظلات الذاتية.

ووجه استشاري التغذية عبد العزيز العثمان، وصية لحجاج بيت الله الحرام بالإكثار من شرب السوائل بالأخص المياه، والإقلال من شرب السوائل المحتوي على الكافيين وبالأخص المشروبات العازية والقهوة والشاي.

وأوضح أن الحجاج يحتاجون إلى أكثر من 3 لترات من الماء يوميا لتجنب الجفاف، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة الحالية، مشددًا على أنه ولاد من تجنب الإجهاد والحرارة العالية والتعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال أداء مناسك الحج.

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وجاء ذلك خلال فيديو عرضت فضائية "الإخبارية" السعودية، عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر"، وتقديم عدد من النصائح للحجاج للتعامل الصحيح مع ارتفاع درجات الحرارة.

بدء ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام، منذ فجر اليوم الأربعاء، في رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى والتي تعرف بـ "جمرة العقبة"، بينت وزارة الحج السعودية مجموعة من الإرشادات لرمي الحصى في المشاعر المقدسة أول وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأداء بعض النسك.

وزارة الحج تكشف عن إرشادات لرمي الحصى

وحذرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، من صعود الجبال لالتقاط الحصى، وأذية الآخرين عند رمي الحصى، وجاء ذلط خلال تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر".

وكتبت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، أن كل جمرة تُرمَى بسبع حصيات، كما أن الحصيات صغيرة ولا يُشترط تطابق حجمها.

وشهدت حركة الحجاج انسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك، ولم تستغرق عملية تفويج الحجاج من جبل عرفات إلى مني إلا ساعات قليلة وتم الانتهاء منها قبل الوقت المحدد لها.