عملية عصيبة لتحرير حوت من شباك صيد.. فيديو

حاول فريق "إنقاذ الحياة البحرية" في أستراليا تحرير حوت أحدب كان عالقا بالقرب من ميناء كيمبلا، جنوب سيدني، وذلك بعد مهمة إنقاذ شاقة استمرت ثماني ساعات.

ومثّل الحوت، الذي كان محاصراً في شباك وخيوط صيد، تحدّياً كبيرا لفريق الإنقاذ، مع تدهور الأحوال الجوية ووجود حيتان أخرى في المنطقة، فضلا عن هبوط الظلام.

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وفي أوائل الشهر الجاري، نجح عمال إنقاذ في تحرير حوت أحدب طوله نحو 10 أمتار، بعد أن علق في شباك قبالة سواحل غولد كوست شرقي أستراليا.

الحيتان الحدباء

وحسب تقارير صحفية محلية، فإن منقذين من إدارة البحار ووزارة الزراعة والثروة السمكية نفذوا عملية الإنقاذ في بداية موسم هجرة الحيتان الحدباء الذي يشهد مرور نحو 40 ألف حوت عبر المنطقة.

وعلق الحوت في شباك كانت مخصصة لصيد أسماك القرش، ورصد ليل الإثنين ثم استخدم عمال الإنقاذ معدات خاصة لقطعها وتحرير الحوت، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

كما عمل المنقذون أيضا على ربط الشبكة، حتى لا تتسبب بالمزيد من الضرر. وفي السياق ذاته، دعت جماعات بيئية لإزالة شباك صيد القرش خلال موسم هجرة الحيتان، على الساحل الشرقي لأستراليا.