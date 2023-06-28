جوجل ترفض اتهامات خداع المعلنين

تدحض Google الادعاءات بأنها انتهكت إرشاداتها الخاصة وخدعت المعلنين

تم اتهام الشركة بارتكاب "احتيال إعلاني" وعدم تقديم ما تدفعه العلامات التجارية مقابل.



أقر مجلس الشيوخ الكندي يوم الخميس ، 22 يونيو 2023 ، مشروع قانون يطالب Google و Meta بالدفع لوسائل الإعلام مقابل المحتوى الإخباري الذي يشاركونه أو يعيدون توظيفه على منصاتهم.

أنكرت Google "الادعاءات غير الدقيقة للغاية" بأنها ربما تكون قد انتهكت قواعدها الخاصة وخدعت المعلنين بشأن مشاهدة الإعلانات على مواقع الويب الخاصة بأطراف ثالثة.

من خلال شبكة Google Video Partner (GVP) و TrueView (منتج إعلاني يُستخدم أيضًا على YouTube) ، تتعامل الشركة مع وضع إعلانات الفيديو على مواقع الويب والتطبيقات الخارجية. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، تخبر Google العلامات التجارية أن إعلاناتها ستكون على مواقع "عالية الجودة" ، وستظهر قبل المحتوى الرئيسي للفيديو وتشغيل الصوت. تقول أيضًا أن المعلنين لن يدفعوا إذا تخطى المستخدمون الإعلانات. ومع ذلك ، اقترحت شركة تحليلات تابعة لجهة خارجية في تقرير أن Google فشلت في الالتزام بهذه المعايير في حوالي 80 بالمائة من الوقت.



قال Adalytics إن الإعلانات تظهر غالبًا على مواقع الويب منخفضة الجودة ، مثل تلك التي تحتوي على معلومات مضللة أو محتوى مقرصن ، ويمكن وضعها في مشغلات فيديو صغيرة على جانب أو أسفل الشاشة ، بعيدًا عن المحتوى الرئيسي "ضمن البث" . يتم تشغيل بعض الإعلانات بدون أي صوت ، وفقًا للتقرير ، بينما في حالات أخرى ، كان هناك "محتوى فيديو ضئيل أو معدوم بين إعلانات TrueView المتتالية". يقول Adalytics أن الإعلانات الأخرى يتم تشغيلها تلقائيًا دون أن يتفاعل معها المشاهد.

تلاحظ الشركة أنه في بعض الحالات ، تم إخفاء زر التخطي الذي يظهر عادةً بعد خمس ثوانٍ ، مما أجبر المشاهدين على مشاهدة الإعلان بالكامل. يقول Adalytics إن هذا "انتهاك مباشر لمعايير جودة Google لإعلانات TrueView" ، وربما يكون قد ساهم في تضخيم مقاييس الإعلانات بشكل مصطنع ، مما أدى إلى دفع المعلنين أكثر.

استعرض Adalytics الحملات الإعلانية لأكثر من 1100 علامة تجارية بين 2020 وهذا العام. وتقول إن العملاء الذين ربما اشتروا "مخزون TrueView أثناء البث يتم تشغيله تلقائيًا ومعلن عنه بشكل خاطئ يشمل" حكومة الولايات المتحدة والبرلمان الأوروبي و Disney + و HP و Samsung و Sephora و TikTok و Microsoft و General Motors. كما يحدث ، توجد بعض أقسام Google الأخرى (Google Career Certificates و Google Workspace Domains) في القائمة.

شارك مشترو الوسائط Adalytics التقرير مع اتهموا Google بارتكاب "احتيال إعلاني" واقترحوا أن العلامات التجارية لم تحصل على ما دفعوا مقابله. وطالب آخرون باسترداد الأموال. قال Adalytics إن "المحاذاة الخاطئة" قد تكلف العلامات التجارية مليارات الدولارات للإعلان. وجدت إحدى "العلامات التجارية الرئيسية للسلع الاستهلاكية" أن 20 في المائة من ميزانية الحملة التي تزيد عن 75000 دولار تم توجيهها نحو قنوات YouTube ، مع إنفاق الباقي على الإعلانات التي تُعرض على وجهات خارجية مثل Investing.com و Candy Crush Saga.

رفضت جوجل بشدة نتائج التقرير. أكد مارفن رينو ، رئيس حلول الفيديو العالمية للشركة ، في منشور بالمدونة أن Adalytics "استخدمت منهجيات غير موثوقة لأخذ العينات والوكيل." ادعى Renaud أن "الغالبية العظمى من حملات إعلانات الفيديو" يتم تشغيلها على YouTube ، حيث تمتلك العلامات التجارية خيار إلغاء الاشتراك في أي وقت من عرض إعلاناتها على التطبيقات والمواقع التابعة لـ GVP.

ومع ذلك ، أشار Adalytics إلى أن بعض أنواع حملات TrueView الإعلانية قد تم تضمينها في GVP افتراضيًا منذ حوالي يوليو 2019. كما أشار إلى مقالة دعم Google التي تنص على أن بعض حملات إعلانات الفيديو لا تسمح للعميل بإلغاء الاشتراك من الحصول على الإعلانات تعمل على مواقع وتطبيقات الطرف الثالث. وفقًا لمقالة دعم أخرى ، في أبريل 2022 ، بدأت Google تلقائيًا في تسجيل بعض حملات TrueView التي ألغت شبكة GVP في البرنامج.

قال جيني مارفن ، منسق منتج إعلانات Google في بيان: "هناك أنواع متعددة من الحملات ونقدم إلغاء الاشتراك في GVP لكل منها". "بالنسبة للبعض ، مثل حملات TrueView ، فهي موجودة في إعلانات Google. بالنسبة إلى بعض حملات الأداء ، مثل Video Action ، لاحظنا أن المعلنين يرون أفضل أداء عندما يصلون إلى جماهير أكبر ذات صلة. بالنسبة لهذه الحملات ، يمكن للمعلنين دائمًا العمل مع ممثلو الحساب إذا كانوا يريدون استبعاد مخزون GVP ".

وفي الوقت نفسه ، قال Renaud إن أكثر من 90 بالمائة من إعلانات GVP "مرئية للأشخاص عبر الويب". "نحن نستخدم إشارات جودة الإعلان في الوقت الفعلي لتحديد ما إذا كان الأشخاص حاضرين ويهتمون بما يساعدنا في تحديد ما إذا كان سيتم عرض إعلان فيديو في موقع أو تطبيق Google Video Partner."

بالإضافة إلى ذلك ، كتب رينود ، تفرض Google بصرامة سياسات تحظر على مواقع الجهات الخارجية استخدام تقنيات خادعة أو تخريبية لتوليد عائدات إعلانية ، مثل وضع الإعلانات في نوافذ المتصفح المخفية.