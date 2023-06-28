ندرة فيديوهات العجول الهاربة تُحبط المصريين

تحظى فيديوهات الأضاحي الهاربة من أصحابها خلال عيد الأضحى المبارك بمتابعة بارزة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبحث المتابعون عن نوعية تلك الفيديوهات عن التسلية والمرح والفكاهة والسخرية من أصحاب الأضاحي؛ إذ تركض ورائهم محاولة نطحهم أو ركلهم، وربما تقتحم محال وتحطمها وتكلف ملاكها خسائر طائلة.

فيما يرى المعارضون لتلك الفيديوهات أن ما يفعله أصحاب الأضاحي مخالف للشرع وتعاليم النبي ومعايير الذبح الصحيحة وينتهك مباديء حقوق الحيوان، وأن البعض يتعمد إرهاب العجول من أجل صنع تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

ندرة العجول الهربانة

ويلاحظ ندرة فيديوهات الأضاحي الهاربة العام الحالي، ما عزاه رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ارتفاع أسعارها نتيجة غلاء الأعلاف والتضخم وزيادة سعر العملة الصعبة.

وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مجمعة من الأعوام الماضية وفي بلدان عدة تحت وسم “العجول الهربانة”.

ويرى عبد الرحمن محمد أن الظروف الاقتصادية وراء ندرة الفيديوهات، كاتبًا: حسبى الله و نعم الوكيل فى الظروف الاقتصادية اللي حرمانا من ڤيديوهات العجول الهربانة".

فيما طالبت هاجر خميس بنشر فيديوهات العام الماضي للاستمتاع، نظرًا لاختفاء مقاطع مصورة للعجول الهاربة العام الحالي، إذ كتبت: “طب لو مفيش عجول أساسا السنة دى نزلوا لنا فيديوهات العجول الهربانة بتاعة السنة اللى فاتت طيب الواحد يقضى العيد في ايه كده”.

تراجع الشراء

فيما تعجبت شيماء علي من المتابعين لفيديوهات الأضاحي الهاربة، كاتبة: “بقالي فترة بحاول أفهم فين المُضحك في فيديوهات العجول الهربانة بجد إيه المُضحك في خوف وقلق كائن ربنا خالقه على فطرته كده بيخاف ويزعل زيه زينا وبيحاول يهرب من كتر خوفه”.

وتابعت: “أعتقد إن مش من حق الإنسان أبداً إنه يستهزء بخوف مخلوقات ربنا ويصورهم ويقعد يضحك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”.

فيما قال عبدالرحمن عادل إن : “اختفاء فيديوهات العجول الهربانة اللي بتطلع تريند في مصر كل عيد أضحى، وانتشار فيديوهات أغلبها قديم يعود للعام الماضي أو الذي قبله، يتفق وتصريح نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية من أن شراء الأضاحي تراجع بنسبة 80% بسبب ارتفاع الأسعار”.

وكان هيثم عبدالباسط نائب رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قال إن الطلب على شراء الأضاحي، تراجع بنحو 80% على الأقل خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي.

فيما سخر حساب يحمل اسم الزنك من قلة فيديوهات هروب الأضاحي، معبرًا: “بما أن فيديوهات العجول الهربانة قلت لسوء الأحوال الاقتصادية، فأنا هعمل جزار و انتي تجري مني”.



