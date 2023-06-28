World of Warcraft Classic Hardcore تجلب الموت إلى لعبة Blizzard's MMO

تجلب لعبة "World of Warcraft Classic Hardcore" الموت إلى لعبة MMO الخاصة بلعبة Blizzard

"Death = Delete" على وشك أن تصبح وضعًا رسميًا للعبة.

تقدم Blizzard خوادم قوية إلى World of Warcraft Classic. مستوحى من الوظيفة الإضافية الشعبية للعبة "Death = Delete" ، فإن الوضع يحد من أي شخصية تقوم بإنشائها إلى حياة واحدة بالضبط. إذا مات بطلك ، فإن الركض إلى جسده كشبح لن يعيده إلى الحياة ، ولا يمكن لشخص آخر إحياء شخصيتك بقدرة صفية مثل تعويذة روح الأجداد الشامان. لا يمكنك أيضًا استخدام قدرات مثل تعويذة Warlock's Soulstone لإعادة شخصيتك إلى الحياة من تلقاء نفسها. أوه ، ولن يتمكن Paladins من إخراج الفقاعات من المواقف الصعبة.



شخصيتك لن تختفي بعد وفاتهم. بدلاً من ذلك ، سيبقون كشبح ، لذا يمكنك البقاء على اتصال مع زملائك وأي أصدقاء قابلتهم أثناء مغامرتك. وإذا كنت ترغب في الاستمرار في لعب شخصيتك بعد زوالها المفاجئ ، فستقدم Blizzard انتقالات مجانية إلى خوادم غير متشددة.



كوننا لعبة World of Warcraft التي نتحدث عنها ، عليك أن تتخيل أن بعض الأشخاص سيحاولون خداع لاعبين آخرين لقتل شخصياتهم. إلى هذه النقطة ، يقول Blizzard أن Classic Hardcore سيحتوي على قيود غير موجودة في الإصدارات الأخرى من اللعبة. على سبيل المثال ، لن تكون قادرًا على قيادة وحش من منطقة إلى أخرى على أمل أن يؤدي ذلك إلى ترويع الشخصيات منخفضة المستوى. ستحتاج أيضًا إلى الإبلاغ عن نفسك عمدًا لخوض معركة حماية الأصناف النباتية قبل أن تتمكن من مهاجمة لاعب آخر. "لقد أضفنا هذا الأمان من الفشل لمنع المواقف التي يمكن فيها للاعب اتخاذ إجراء عدواني عن غير قصد ضد لاعب آخر تم الإبلاغ عنه من أجل حماية الأصناف النباتية ، والإبلاغ عن نفسه عن غير قصد ،" يلاحظ بليزارد.

عند الحديث عن حماية الأصناف النباتية ، ستتميز Classic Hardcore بدرجة أقل من التركيز على قتال اللاعب مقابل اللاعب. لا يمكنك الانتظار في ساحات القتال ، على سبيل المثال ، ولكن Blizzard تقدم آلية مبارزة جديدة تسمح للاعبين بتحدي بعضهم البعض في قتال حتى الموت. سيؤدي قتل لاعب منافس في مثل هذه المبارزة إلى إضفاء لمسة تجميلية دائمة تسمى "String of Ears" على شخصيتك والتي تتعقب عدد اللاعبين الذين أسقطتهم بنجاح.

ستصل خوادم Hardcore إلى World of Warcraft Classic قبل نهاية الصيف. قبل ذلك ، سيتم إطلاق اختبار عام للوضع الجديد في 29 يونيو.