تعادل مثير بين بيراميدز وسموحة في الشوط الأول

إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز وسموحة بالتعادل بهدفين لكل منهما في غطار مباريات الدوري الممتاز.

بدأ فريق سموحة اللقاء بضغط هجومي مباغت على بيراميدز ونجح في تهديد مرمى اصحاب الأرض بأكثر من كرة خطيرة.

وسدد أحمد مصطفى ومحمود عبد الحليم “حليمو” كرتين خطيرتين قبل أن ينجح المدافع أحمد حكم في تسجيل أول أهداف فريق سموحة بالدقيقة 27.

وبعد دقيقة واحدة ضاعف صديق كالابا معاناة بيراميدز بعدما سجل ثاني أهداف سموحة في اللقاء.

وفي الدقيقة 34 سجل فخري لاكاي أول أهداف بيراميدز بعد مجهود فردي من مصطفى فتحي من الجانب الأيمن.

تحسن اداء بيراميدز بعد الهدف وحاول تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط وهو ماتحقق في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط عندما سجل إسلام عيسى الهدف الثاني لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة 2-2.

تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قد أعلن عن تشكيل مباراة سموحة في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود أوكا - هشام محمد - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

لفتة رائعة من بيراميدز على هامش مباراة سموحة

قدم فريق نادي بيراميدز قميصاً تذكارياً للنجم مؤمن زكريا مدرب فريق نادي سموحة قبل مباراة الفريقين في الدوري الممتاز.

وقبيل انطلاق المباراة قدم لاعبو بيراميدز وجهازهم الفني قميصا تذكاريا لمؤمن زكريا يحمل اسمه تقديرا له.

وتمنى لاعبو بيراميدز كامل الشفاء للنجم مؤمن زكريا وأن يمر من الأزمة الصحية سريعا.

ويسعي فريق بيراميدز لمواصلة مطاردته للأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري.

ويقع فريق بيراميدز في المركز الثاني بعدما وصل إلى النقطة 64 خلال خوضه 30 مباراة، استطاع الفوز في 19 لقاءً، و7 تعادلات، وتلقى 4 هزائم، سجل 45 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا.