تعرض ٣ أشخاص للاصابة ، اليوم الأربعاء، جراء انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق البراجيل دائرة مركز شرطة أوسيم ، تم نقل المصابين الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

تفاصيل إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالبراجيل

وقد وقع الحادث أمام مدرسة الأميرة، ولم ينتج عنه حالات وفاة، وانتقلت عناصر المرور، وازالت آثار الحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق داخل مسجد بالبدرشين

أمرت النيابة العامة بانتداب فريق من المعمل الجنائي، للتعرف على سبب حريق نشب داخل غرفة أعلى مسجد بقرية ميت رهينة في منطقة البدرشين، ومعاينة مكان الحادث وحصر التلفيات.

تفاصيل حريق مسجد بالبدرشين

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل غرفة أعلى مسجد بقرية ميت رهينة بدائرة مركز شرطة البدرشين وعلى الفور أمر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل إصابة 3 أشخاص بالطريق الصحراوي بحدائق أكتوبر

كما تعرض 3 أشخاص للاصابة ، في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى بـ حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة ، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم

إصابة 3 أشخاص بالطريق الصحراوي بحدائق أكتوبر

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوى نطاق حدائق أكتوبر، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث طريق الصحراوي بحدائق أكتوبر

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة حدائق أكتوبر، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقامت ادارة المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.