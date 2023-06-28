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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

الدول العربية تحتفل بعيد الأضحى.. كل شيخ وله طريقة (فيديو)

عيد الأضحى
عيد الأضحى

 احتفل المسلمون اليوم بأول أيام عيد الأضحى كلا على طريقته؛ إذ تتميز كل دولة عربية بمظاهر مختلفة عن الأخرى، فمنهم من توجه منذ ساعات الصباح الباكر لأداء صلاة عيد الأضحى في المساجد.

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منافذ لبيع اللحوم البلدية وتوزيع بونات مساعدات فى العيد بالمنيا

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انتظام الملاحة وحركة الصادرات والواردات بالموانئ المصرية أول أيام العيد

 وهناك مشاهد متشابهة في معظم الدول العربية؛ إذ يتشارك الرجال والنساء والأطفال الحلوى وفي قلوبهم أمنيات متشابهة.

 العراق من دون إرهاب في عيد الأضحى:

 وقال مواطن عراقي، إن العراق يكون خاليًا من الإرهاب والتطرف في عيد الأضحى، مضيفًا: “نسأل الله يخلي أيامنا كلها عيد”. 

 وتابع مواطن أردني سائلًا الله أن يتم الفرحة على كل المسلمين ويجمع شمل الأمة الإسلامية، خصوصًا أطفال المسلمين في الدول التي تعاني من الحروب مثل فلسطين والسودان وسوريا والعراق.

 عيد الأضحى في العراق:

 وكانت فرحة العيد ظاهرة رغم ما تعيشه بعض المناطق من أوضاع سياسية صعبة في بعض الدول مثل ليبيا، إذ يتم الإعلان بعد صلاة العيد عن موعد موحد لذبح الأضاحي، وقال مواطن ليبي: "في كل سنة نتمنى أن تكون ليبيا مزدهرة ومجتمعة ومتفقة ومتفاهمين، ومفيش أي اختلافات إن شاء الله".

 ورغم ما تعانيه بعض الدول العربية من ارتفاع مستويات الفقر إلا أن البعض يرون في العيد فرصة لتجديد الأمل، فيما وجه مصري يعيش في لبنان: "أنه يجب أن يكون الأمل موجود، إذا مفيش أمل الناس بتفقع أحنا عايشين على الأمل.

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