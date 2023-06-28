محمد عبد الواحد: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية امام الأهلي

أكد محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق البنك الأهلي أن فريقه يدخل مباراة الأهلي المرتقبة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال محمد عبد الواحد لـ “الوفد” : “ مباراة الأهلي هي مباراة حسم البقاء بالنسبة لنا خاصة بعد خسارة غزل المحلة لمباراته مساء أمس أمام الزمالك ”.

وتابع: “ نحن جاهزون لمباراة الأهلي ونامل تحقيق نتيجة ايجابية خاصة وأن جميع اللاعبين في مصر يحبون المشاركة في مباريات الأهلي والزمالك ”.

وأضاف عبد الواحد: “ ستكون مباراة صعبة أمام الأهلي الذي لم يتلق أي خسارة في الدوري وهو الأقرب للتتويج باللقب ”.

قائمة البنك الاهلي لمواجهة الاهلي

و إختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدا الخميس ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى في تمام التاسعة والنصف مساء.

وجاءت قائمة البنك الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمي

محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..

أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم

خط الوسط..

محمد فتحي _ محمود سيد _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر

خط الهجوم ..

محمود قاعود _ باسم مرسي _ كريم بامبو.

ويخوض الأهلي المواجهة في ظل اقترابه كثيرا من حصد لقب الدوري الممتاز الذي يعتلي صداره ترتيبه برصيد 65 نقطه وله لقاءات مؤجلة عن أقرب ملاحقين نادي بيراميدز الذي يحتل وصافه الترتيب.

بينما ياتي فريق البنك الأهلي في الترتيب ال 11 برصيد 35 نقطة ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي بطل أفريقيا للبقاء على حظوظه في التواجد بالدوري الممتاز خلال نسخة العام المقبل.

في سياق متصل يختتم الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار بالجزيرة على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق وخلاله يتم إعلان القائمة النهائية الخاصة بمواجهة الغد.