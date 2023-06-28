ولي العهد السعودي يصافح المهنئين بعيد الأضحى.. طابور لا ينتهي (فيديو)

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الأمراء الملكيين، ومفتي عام المملكة، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.

وصافح الأمير محمد بن سلمان المهنئين بعيد الأضحى في فيديو عرضته قناة الإخبارية السعودية وكأنه طابور طويل لا ينتهي.

وهنأ الأمير محمد بن سلمان، المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، على ما يقدمونه من جهود، وما تقوم به من أعمال متواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والسهر على راحتهم، والحفاظ على أمنهم لتيسير أداء الحج كل عام إلى ما لا نهاية.

ونوه إلى أن التضحيات الكبيرة وأعمال الشرف والبطولات التي يقومون بها، حفاظاً على أمن بلادكم، ومقدساتها؛ هو نهج سار عليه أبناء البلاد منذ تأسيسها، ولن يتوانوا عن حماية أمنها وصون استقرارها وحفظ مقدراتها.

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خدمة ضيوف الرحمن شرف

فيما ألقى مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، كلمة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج، قال فيها: لقد شرف الله هذه البلاد واختصها بخدمة ضيوف الرحمن، وقد كان ديدن هذه البلاد ومنهجها الثابت الاعتزاز والفخر بخدمة بيت الله الحرام وإكرام ضيوفه، وأبناؤكم المشاركون في تنفيذ خطط أمن الحج يشعرون بالفخر والاعتزاز بأداء هذه المهمة.

وأكد أن ما تحقق من نجاح لخطط أمن الحج لهذا العام منذ وصول طلائع الحجاج إلى أرض المملكة حتى هذه اللحظة، كان امتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، وبإشراف مباشر من سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، كما أن متابعة سمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وسمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة، أسهمت في رفع جودة أداة الخطط الأمنية والتنظيمية التي تهدف إلى منع أي محاولة للإخلال بأمن الحج وتحقيق الأمن والسلامة والراحة لضيوف الرحمن.