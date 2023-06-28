وزراة الشؤون الإسلامية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها المشاركين في خدمة حجاج 1444

احتلت وزارة الشؤون الإسلامية مركز الصدارة بمؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع إعلانها تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالهدي على نفقته لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهذا العام 1444هـ.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه بلغ عدد هؤلاء الحجاج 4951 حاج وحاجة من 92 دولة من مختلف قارات العالم.

وأشارت الوزارة عبر صفحتها بتويتر، إلى استقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية في الديوان الملكي بقصر منى المهنئين بعيد الأضحى المبارك من أصحاب الأمراء ومفتي عام المملكة وأصحاب وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون والمسؤولين وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج.

كما نشرت الوزارة عبر تويتر لقطات من حفل المعايدة الذي أقامته الوزارة اليوم الموافق العاشر من ذي الحجة 1444هـ، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، لمنسوبيها المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1444، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور عدد من المشايخ والدعاة منسوبي التوعية الإسلامية في الحج، وعدد من المكلفين بأعمال الوزارة في الحج لهذا العام، وذلك بمقر الوزارة في مشعر منى، حيث تبادل الجميع التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة.