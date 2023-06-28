تفاصيل القبض على سارق جوائز السيناريست عمرو محمود ياسين

تفاصيل القبض علي المتهم بسرقة جوائز السيناريست عمرو محمود ياسين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف تفاصيل سرقة محتويات مكتب السيناريست عمرو محمود ياسين بمنطقة العجوزة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ، مسجل خطر حيث تسلق سور العقار من الخلف واستولى على 4 جوائز فنية "تماثيل نحاس" وجهاز تدخين "سيجارة الإيكوس"، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

تفاصيل سرقة جوائز السيناريست عمرو محمود ياسين

كانت البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة ، بلاغا السيناريست عمرو محمود ياسين يفيد باكتشافه سرقة بعض محتويات مكتبه بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين إن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر متخصص في سرقة الشقق السكنية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعةـ وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة في قانون العقوبات

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحال المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.