إقبال كثيف على حديقة الحيوان والمتنزهات بكفرالشيخ

توفير احتياجات المواطنين في أول أيام عيد الأضحى

توافد الآلاف من أهالي كفرالشيخ والمحافظات المجاورة على الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، رغم ارتفاع حرارة الجو، الأربعاء، لقضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ وحديقة الحيوانات وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بمدينة فوه وحدائق مطوبس وقناطر أدفينا، وحدائق الحامول، وعدد من المتنزهات، إضافة لتواجد عدد كبير من الأهالي بالملاهي بحديقة صنعاء، بإشراف علاء فوقي، مدير إدارة حديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، ومحمد شعبان، مدير إدارة حديقة الأسرة والطفولة بدسوق.

وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين في التنزه، ولجأت الأسر التي لم تستطع دفع رسوم دخول الحدائق، للحدائق المجانية التي أعدتها المحافظة من بداية الديوان حتى حديقة صنعاء، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو، لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع.

وشهدت حديقة الحيوان بكفرالشيخ إقبالا كثيفاً ، وتواجد عدد كبير من الأطفال والأسر حول بيت السباع ،وتابعت غرفة العمليات الرئيسية ، وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالي بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.