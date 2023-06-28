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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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ذكرى ثورة 30 يونيو.. فريدة الشوباشي تفتح صندوق الإخوان الأسود

الكاتبة فريدة الشوباشي
الكاتبة فريدة الشوباشي مع الإعلامية أسما إبراهيم

تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم الكاتبة فريدة الشوباشي في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس، بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.
وتقدم الشوباشي خلال الحلقة شهادتها عن ثورة ٣٠ يونيو، كونها كانت "شاهدة على العصر"، وضمن الشخصيات التي لعبت دورا محوريا في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية.

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مسببات ثورة المصريين في 30 يونيو| فيديو

إرهاب الإخوان

وتتحدث الشوباشي خلال الحلقة على كواليس ما قبل ثورة ٣٠ يونيو، كما تكشف لأول مرة مضمون خطابات التهديد التي تلقتها من جماعة الإخوان الإرهابية.
وتذاع الحلقة الخاصة من برنامج حبر سري مع الكاتبة فريدة الشوباشي يوم الجمعة المقبلة الموافق ٣٠ يونيو، من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم وإخراج ميلاد أبي رعد.

الكاتبة فريدة الشوباشي

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