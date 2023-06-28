حاج فلسطيني يزور السعودية لأول مرة.. بعد 20 عامًا في السجون الإسرائيلية

عرضت فضائية "الإخبارية" السعودية، مقطع فيديو عن استضافة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لألف أسرة فلسطينية في موسم الحج.

برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية

وأوضح أحد الحجاج الفلسطينيين، وخلال فيديو عرضته “الإخبارية” بموقع تبادل التغريدات “تويتر”، أنه يدعى حازم وهو أسير محرر، منوهًا بأنه جاء إلى السعودية لأداء مناسك الحج بمكرمة من خادم الحرمين الشريفين، مشددًا على أنه جاء لأداء الحج بعدم قضاء 20 سنة كأسير في السجون الإسرائيلية.

وأشار إلى أنه كانت بداية سجنة كأسير في إسرائيل عام 1993 واستمرت لفترة 20 سنه وانقضت هذه المدة عام 2013، مؤكدًا أنها أول حج له وأول زيارة للمملكة العربية السعودية، موضحًا أنه لأول مرة يخرج من قطاع غزة في عمر الـ48 عامًا، وهو نتيجة الاحتلاء الإسرائيلي.

فيديو | حاج فلسطيني: أتيت بمكرمة من #خادم_الحرمين_الشريفين بعد قضاء 20 سنة داخل السجون الإسرائيلية#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/5wZNuTc402 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 28, 2023

تصدر طواف الإفاضة محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع بدء حجاج بيت الله الحرام، أداء طواف الإفاضة اليوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، عقب انتهائهم من رمي جمرة العقبة الكبرى صباح اليوم بمشعر منى.

ووفق وسائل الإعلام السعودية فقد توجّه الحجاج اتجاه بيت الله العتيق بمنتهى السلاسة واليسر، وسط تواجد كثيف لأفراد الأجهزة الأمنية بجانب القطاعات المختلفة المسؤولة عن تنظيم حركة مناسك الحج والاهتمام بالحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم للانتهاء من أدائهم فريضة الحج بسهولة ويسر.

ويذكر أن حجاج بيت الله كان قد شرعوا اليوم في رمي جمرة العقبة؛ حيث توافدوا من صباح اليوم من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، بعدما باتوا ليلة أمس في مشعر مزدلفة، عقب الانتهاء من ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفات.

ويعد ارتفاع درجات الحرارة الفترة الحالية في المملكة العربية السعودية، أحد التحديات امام الحجاج والمعتمرين في موسم الحج، ولذلك خرجت الكثير من التحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس، من قبل وزارة الصحة السعودية، والتي أكدت على ضرورة التواجد أسفل المظلات الذاتية، والتأخر في الطواف حتى تنخفض حدة درجات الحرارة.

وبدأ الحجاج بطواف الإفاضة في المسجد الحرام، اليوم الأربعاء، وسط منظومة من الخدمات والتنظيمات المكثفة، ووصلت الحالة المصابة بالإجهاد الحراري لـ1000 حالة إجهاد حراري بين الحجاج في المشاعر المقدسة.