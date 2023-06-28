الزنجبيل الأحمر.. مفيد لصحة القلب ويعالج الصداع

الزنجبيل هو أحد أشهر النباتات العشبية في العالم، والذي يستخدم على نطاق واسع في المطابخ والأدوية وحتي مستحضرات التجميل، فالزنجبيل له عدة أنواع منها الأحمر، وهذا النوع من الزنجبيل هو الأكثر استخدامًا في الأدوية العشبية نظرًا لرائحته الحادة ويحتوي أيضًا على زيوت أساسية أكثر من الزنجبيل العادي.

بالإضافة إلى الزيوت الأساسية ، يحتوي الزنجبيل الأحمر على بعض المركبات الكيميائية التي تمنحه العديد من الفوائد الصحية وهي كالآتي:

1- إنقاص الوزن

يمكن استخدام الزنجبيل الأحمر لإنقاص وزن الشخص بسبب الدفء الناتج عن الزنجبيل. ليس هذا فقط ، يحتوي الزنجبيل أيضًا على سعرات حرارية قليلة لذلك لا يمكن أن يسبب زيادة الوزن.

2- صحة القلب

يمكن للزنجبيل الأحمر أيضًا أن يجعل القلب يتمتع بصحة جيدة لأنه يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم. لأن الكوليسترول والدهون الثلاثية المرتفعة يمكن أن تضر بصحة القلب.

3- التغلب على دوار الحركة

الزنجبيل الأحمر له خصائص مضادة للغثيان. لذلك، يمكن لهذا الجذمور التغلب على الغثيان عند السفر بعيدًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشعور الدافئ الناتج عن الزنجبيل يمكن أن يجعل المعدة أكثر راحة وليس من السهل الإصابة بنزلة برد.

4- مشاكل في الجهاز الهضمي

المحتوى الكيميائي الوفير في الزنجبيل الأحمر يعمل أيضًا على التغلب على مشاكل الهضم. لذلك يستخدم القدماء الزنجبيل الأحمر دائمًا إذا كانت هناك مشكلة في الهضم.

5- منع سرطان الأمعاء

يحتوي الزنجبيل الأحمر على محتوى مفيد للأمعاء. في دراسة أجريت في أمريكا لإثبات أن الشخص الذي يستهلك بجدية الأطعمة أو المشروبات المصنوعة من الزنجبيل يمكنه تجنب الإصابة بسرطان القولون.

6- طب الصداع

النكهة النموذجية للزنجبيل الأحمر والتأثير الدافئ الناتج يمكن أن يجعل الشخص أكثر استرخاء وراحة. لهذا السبب غالبًا ما يستخدم الزنجبيل الأحمر كعلاج طبيعي للصداع.