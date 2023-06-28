عيد الأضحى.. سيولة مرورية وخدمات مكبرة بالشوارع والميادين

شهد طريق الفيوم حالة من السيولة في الحركة المرورية أمام المتجه من ميدان الرماية إلى الفيوم، كما ظهرت انسياب مروري في المتجه إلى طريق الواحات فى الاتجاهين، مع تكثيف مكبر من الخدمات المرورية.

وعززت الإدارة من خدماتها المكبرة والتي استهدفت شوارع وميادين المحافظات، خشية من تكدسات الظهيرة التي تشهدها الطرق والميادين.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أوحوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم من حوادث الطرق.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف