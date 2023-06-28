ضبط سيدة تهرب 100 كبسولة معدة.. تفاصيل

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي،من إحباط محاولة راكبة مصرية تهريب كمية كبيرة من كبسولات المعدة، وراكب مصري بحوزته كبسولات وأقراص لعقار الترامادول المخدر، وراكب أجنبي من اصل مصري بحوزته مخدر الماريجوانا وسجائر بها نفس المخدر.

المحاولة الأولي،كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 3 عبوات بداخلهم أقراص وكبسولات لعقار الترامادول المخدر باجمالي 1089 قرصا، على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2.

المحاولة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة نفس الخطوط القطرية حيث، تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته 11 جرام من نبات الماريجوانا المخدر و 14 سيجارة ملفوفة بنفس المخدر و مطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات.

والمحاولة الثالثة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران الجزيرة القادمة من الكويت حيث أستوقف محمد مصطفى إبراهيم مأمور اللجنة الجمركية أحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة أسفر عن ضبط كمية من كبسولات المعدة، بلغ عددها 100 عبوة كبسولات معدة.

وأمر احمد عمر عبد القادر مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 75 لسنة 2023 ضد الراكب الاول وامر محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة الاولي بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 76 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، كما أمر أحمد عبد الهادي مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 77 لسنة 2023 ضد الراكبة، وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم أحالة الراكبين الاول والثاني للنيابة المختصة.