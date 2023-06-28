شيخ الأزهر يتبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع جلالة ملك البحرين

تبادل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، خلال اتصال هاتفي، داعين الله عز وجل أن يُعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

نشر قضايا الحوار بين الأديان والمذاهب



أكَّد فضيلة الإمام الأكبر اعتزاز الأزهر بالعلاقة الوطيدة التي تربطه بمملكة البحرين الشقيقة، معربًا عن تقديره لما يقوم به جلالة ملك البحرين من جهود لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ونشر قضايا الحوار بين الأديان والمذاهب، داعيًا المولى عز وجل أن يوفِّق مساعيه الطيبة في خدمة شعبه، وأن يُديم على مملكة البحرين نعمتي الأمن والأمان.

نشر ثقافة الأخوة والتعايش والسلام



من جانبه، أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى عن تقديره لجهود فضيلة الإمام الأكبر في تقديم الصورة الصحيحة للدين الإسلامي، ونشر ثقافة الأخوة والتعايش والسلام، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على فضيلته نعمتي الصحة والعافية، وأن يجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين حول العالم.



كان فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين تبادل التَّهنئة بعيد الأضحى المبارك مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي، داعِينَ الله أن يُعيد المناسبات السعيدة والأعياد على الإنسانية بالخير والازدهار والبركات، وأن يُنعِمَ على أمتنا الإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء

خدمة الإسلام وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.



وخلال الاتصال، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقدير الأزهر لما تقوم به دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة من جهودٍ عالميًّا وإقليميًّا في تعزيز السلام ونشر الأخوة والتسامح، وخدمة الإسلام وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

قيم الأخوة الإنسانية والتعايش وتقديم علوم الدين



من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للأزهر الشريف، ولما يقوم به شيخ الأزهر من جهودٍ لترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والتعايش وتقديم علوم الدين الإسلامي للعالم في صورتها الصحيحة.