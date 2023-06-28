توتنهام يقترب من ضم لاعب ليستر سيتي

اقترب توتنهام الإنجليزي لكرة القدم من ضم لاعب خط الوسط جيمس ماديسون من ليستر سيتي.

ودخل توتنهام قبل أيام في مفاوضات متقدمة مع ليستر سيتي، الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري البطولة الإنجليزية، وتوصل الآن إلى اتفاق لضم اللاعب الإنجليزي الدولي، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى متغيرات.

كان ديفيد بليت المدرب السابق لتوتنهام قد أوصى رئيس النادي دانييل ليفي بضم ماديسون عندما كان لا يزال لاعبًا شابًا في كوفنتري، لكن الخطوة لم تتحقق وانتقل اللاعب إلى نورويتش.

وفي خمسة أعوام ناجحة للغاية مع ليستر سيتي، المتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي 2021، شارك ماديسون في 203 مباريات سجل فيها 55 هدفا وصنع 41 هدفا.