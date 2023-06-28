العثور على جثة فى حالة تعفن بالجيزة.. تفاصيل

عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، على جثة سيدة في حالة تعفن داخل مسكنها بمركز أوسيم شمال الجيزة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من منزل بادئرة القسم.

ومن جانبه وجه رئيس مباحث القطاع بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة الوراق وأوسيم في حضور مفتش الصحة والنيابة العامة، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى "سعدية.ع." عثر عليها متعفنة دون بعثرة في محتويات الشقة أو آثار كسر بمنافذ المسكن.

نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وأخطر مدير قطاع الشمال بالواقعة.

من جهة أخرى لقي طالب مصرعه وأصيب 3 آخرون إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» بدائرة القسم، وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة لمباشرة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق «مصر - إسكندرية»، وأمر اللواء محمد الشرقاوي، رجال المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تبين انقلاب سيارة ملاكي قيادة موظف بشركة، وبصحبته 3 آخرين، إثر اصطدام السيارة بالحواجز الخرسانية الموجودة على جانب الطريق، ما أسفر عن وفاة طالب، 16 عاما، وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، جرى نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى زايد التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.