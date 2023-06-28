الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة قادمة من الأراضي السورية

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مسيّرة حاولت اختراق الأجواء الأردنية قادمة من سوريا، مؤكدًا أنه جرى التعامل مع الطائرة المسيرة وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة

وأشار الجيش الأردني إلى أنها الطائرة الثالثة التي يتم إسقاطها هذا الشهر.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وبين المصدر أنه "جرى التعامل مع الطائرة المسيرة واسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، مؤكدا أن "القوات المسلحة وفي مختلف الظروف والمناسبات في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية العملياتية".

وكان الجيش الأردني أعلن في الثالث عشر من الشهر الجاري، أنه أسقط طائرة من دون طيار محملة بالمخدرات قادمة من الأراضي السورية.

وبحسب مصدر عسكري، فإن تلك الطائرة كانت تحمل 500 غرام من مادة الكريستال، بينما جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وحمل الأردن ميليشيات مؤيدة لإيران مسؤولية تهريب المخدرات عبر حدوده إلى دول الخليج، وقال إن وحدات تابعة للجيش السوري توفر الحماية لهذه الميليشيات.

وفي المقابل، تنفي سوريا وإيران مسؤوليتهما عن تهريب المخدرات.

وتمتد الحدود السورية الأردنية لمسافة 375 كلم، وطالما أعلنت المملكة إحباط عمليات تهريب لكميات كبيرة من المخدرات، لاسيما حبوب الكبتاغون.

تهريب أسلحة ومخدرات

وغالبا ما يتم تهريب كميات من المخدرات والممنوعات عبر تلك المسيرات، وقد تمكن الجيش الأردني مؤخراً من إسقاط العديد منها.

إذ تنشط القوات الأردنية منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من الأراضي السورية، لا سيما بعد أن تحوّلت إلى منصة لتهريب المخدرات خصوصاً الكبتاغون من قبل الميليشيات.

وتعتبر عمان تهريب المخدرات، عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على مسافة حوالي 375 كيلومترا، بات بمثابة "عملية منظمة" تستعين بطائرات مسيّرة، وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

لاسيما أن سوريا تعد مصدرا بارزا للكبتاغون، وهو أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة، التي تمزج عادة من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى، منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، بحسب فرانس برس.

إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً، لاسيما من قبل الميليشيات.

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