النيابة تستدعى مجري التحريات في اتهام ترزي بالتخلص بائع فى أوسيم

أمرت جهات التحقيق باستدعاء الضابط مجري التحريات بشأن اتهام ترزي بقتل بائع طعنا بالمقص بسبب معاتبته على سوء معاملته لزوجته أثناء استلامها الملابس بمنطقة أوسيم للاستماع لأقواله.

وكانت نيابة الجيزة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان في الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل محل ترزي بقرية برطس بدائرة مركز شرطة أوسيم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة بائع به عدة طعنات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال زوجة المجنى عليه قالت إنها توجهت إلى محل الترزى لاستلام ملابسها، لكنه لم ينته من إنجاز الملابس، وعندما عاتبته على التأخير نشبت بينهما مشادة كلامية، وقام بسبها وقذفها وطردها من المحل.

وأضافت أنها اتصلت بزوجها، وأثناء معاتبة زوجها للترزي قام المتهم وآخر بالتعدي على المجنى عليه بالضرب وطعنه بالمقص مما أسفر عن وفاته فى الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان المركز لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.