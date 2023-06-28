محافظ المنوفية يوزع بونات مواد غذائية ولحوم على عمال النظافة بمناسبة عيد الأضحى (شاهد)

وزع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بونات مواد غذائية ولحوم بالمجان على عمال النظافة أمام ديوان عام المحافظة، وذلك عقب أداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرؤوف الرحيم.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية " ten "، اليوم الأربعاء، لحظة معايدة محافظ المنوفية على عمال النظافة في الشارع.

جاء ذلك في إطار مشاركة جموع وأهالي شعب المنوفية احتفالهم بالعيد وإدخال البهجة إلى قلوبهم، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، وهناء عقلية رئيس حي غرب شبين الكوم.

وقدم محافظ المنوفية التهنئة لجميع عمال النظافة بمناسبة عيد الأضحي المبارك، معربًا عن تقديره لتفانيهم في أداء عملهم بكل إخلاص في كافة الأوقات والمناسبات

الميلمون يحتفلون بعيد الأضحى

ويحتفل المسلمون في شتى أرجاء العالم بحلول عيد الأضحى الذي يحرص فيه كثيرون على أداء الصلاة في المساجد والساحات العامة، يعقبها مظاهر احتفالية تميزها شعيرة النحر، وممارسات ثقافية احتفالية ترتبط بالعيد من بينها تقديم الأضاحي وتوزيع اللحوم والحلوى على الفقراء وزيارة الأقارب، والذهاب إلى المتنزهات العامة.

يحتفل المصريون، بأول أيام عيد الأضحى المبارك بالحدائق والمتنزهات، وشهدت حديقة الحيوان اقبالا كبيرًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، بالإضافة إلى ممشى اهل مصر الذي شهدى إزدحاما كبيرًا من المواطنين الذين جاءوا من مختلف المحافظات للاحتفال بعيد الأضحى .

وشهدت الحديقة الدولية ، توافد المئات من الأسر المصرية مصطحبين أطفالهم، لترويح عنهم خلال عطلة عيد الأضحى، والاحتفال بأول أيام العيد وسط المساحات الساشعة من الأراضي الخضراء ، ومدينة الألعاب وفقرات ترفيهيه مخصصة للأطفال.

وفي القناطر الخيرية، خرج المواطنين مستقبلين الهواء والخضرة والماء، مبتهجين بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، مستقلين المراكب والشراع النهرية في سعادة وسرور.