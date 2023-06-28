ننشر اعترفات لصوص السيارات بالسيدة زينب

تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق مع متهمين بسرقة مبلغ مالى من سيارة بمنطقة السيدة زينب، وكانت النيابة كانت أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمين أمام جهات التحقيق بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بإحدى الجراجات بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، بأسلوب "كسر الزجاج" والتعدى على عامل بالجراج المشار إليه بسلاح أبيض وإصابته بجرح قطعى بالجسم.

النيابة وجهت تهمة السرقة بالإكراه والاعتداء على عامل وحيازة أسلحة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

وزارة الداخلية كانت ألقت القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما تم بارشادهما ضبط ( جزء من المبلغ المستولى عليه – كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الحشيش – السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة )، وأضافا بقيامهما بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وحيازتهما لتلك المواد المخدرة بقصد الاتجار، وبإستدعاء المجنى عليه إتهماهما بالسرقة.