ضبط محاولة تهريب 347 قطعة من مستلزمات طب وجراحة الأسنان بمطار القاهرة

القت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، القبض على راكب مصري حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب وجراحة الأسنان، كما تم ضبط وراكب مصرى آخر بحوزته قطعة حشيش وأقراص كبتاجون.

المحاولة الأولي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الطائف، حيث استوقف رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مأمور الجمرك تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة داخل حقائب الراكب.

وقام مدير الحركة المشرف على العمل بصالة الوصول بمبني الركاب رقم 1 بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدوياً، ما أسفر عن وجود كمية من مستلزمات طب الأسنان.

وقام مدير الحركة بتكليف محمود حسن ومحمد حسين مأمورا الجمرك باستكمال التفتيش اليدوي بدقة ما أسفر عن ضبط كميات أخري من نفس المستلزمات والتي بلغ عددها 347 عبوة، كما ورد في استمارة الجرد التي أعدتها دينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك.

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الرياض، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته قطعة حشيش بوزن 9.5 جرام و 4 أقراص كبتاجون داخل جيب الجلباب الذي يرتديه الراكب.

أمر خالد عبد العظيم مدير الإدارة الأولي بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 45 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، كما أمر عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 44 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 1 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب الثاني للنيابة المختصة.