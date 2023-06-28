زيارة جوارديولا دعاية مجانية للسياحة المصرية (شاهد)

أكد الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري المتخصص في علم المصريات، أن المتحف المصري الكبير أكبر متحف على مستوى العالم، ويضم ما يقرب من 100 ألف قطعة أثرية، وتم الانتهاء من 99% منه، وسوف يصبح حديث العالم لفترة طويلة جدًا.

وتابع "عامر" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مهتم جدًا بموكب المومياوات الأسطوري والذي كان له عائد كبير على السياحة الثقافية، آخر هذه العوائد زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادى مانشستر سيتي الإنجليزي لمصر، التي تعتبر دعاية مجانية للسياحة المصرية.

وواصل أن اهتمام الرئيس السيسي بإعادة افتتاح طريق الكباش، والذي كان له تأثير كبير على السياحة الثقافية وزيادة نسب الإشغال بالفنادق وزيادة دخول العملة الأجنبية وارتفاع نسبة الأيدي العاملة في السياحة.

زيارة جوارديلا لمصر

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، عند توليه مقاليد الحكم كان على رأس اهتماماته إنشاء المتحف المصري الكبير، الذي أوشك على الافتتاح، وهناك معلومات حول افتتاحه نوفمبر المقبل.

إختتم الأسبانى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي وأسرته، جولتهم السياحية لمصر اليوم، بزيارة معبدي رمسيس الثانى ونقرتارى بمدينة أبوسمبل السياحية، يرافقه أحمد مسعود كبير مفتشى آثار أبوسمبل، حيث وصل جوارديولا وأسرته قادما من أسوان إلى مطار أبوسمبل، على متن طائرة خاصة والتي أقلعت من مطار أبوسمبل عقب انتهاء زيارته للمعبد إلى برشلونة مباشرة.

بدأ جوارديولا جولته بمعبد أبوسمبل بزيارة المعبد الصغير للملكة نفرتاري، ثم تفقد المعبد الكبير للملك رمسيس الثانى، واستمع لشرح من المرشد السياحي المرافق له عن الأهمية التاريخية والأثرية للمعبد وشاهد فيلما قصيرا بقاعة الزوار عن قصة إنقاذ المعبد.