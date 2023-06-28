ضيوف الرحمن يرمون جمرة العقبة.. وحجاج السياحة يستقرون بمخيمات مني



تواصل دائم مع المطوفين للتأكد من تنفيذ التعاقدات وتقديم كافة الخدمات للحجاج



بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ الساعات الاولي لصباح اليوم رمى الجمرات فى يوم النحر ، وذلك بعد افاضتهم من عرفات بعد قضاء الركن الاعظم للحج ، كما بدأ تدفق الحجاج علي مشعر مني استعدادا لقضاء أيام النشريق

وعلي صعيد الحج السياحي ، شهدت عملية نفرة الحجيج من عرفات الي مزدلفة سهولة ويسر بفضل خبرة مشرفي شركات السياحة ونجاح الشركات في وضع أتوبيسات نقل الحجاج في مواقف ملاصقة للمخيمات بعرفات.

وتابعت بعثة الحج السياحي علي مدار الساعات الماضية عملية تنقل الحجاج بين مزدلفة ومكة ومني ، وشددت علي مشرفي شركات السياحة بضرورة التواجد برفقة الحجاج علي مدار الساعة واخطار البعثة باية مشاكل او تطورات تواجههم.



وقالت سامية سامى ،رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي، أن لجان الوزارة بدأت فى التواجد في مشعر منى لمتابعة وضع حجاج السياحة والتأكد من تسكينهم فى المخيمات، حيث تواصل اللجان المرور على المخيمات والاستماع للحجاج فى حالة وجود أي مشكلة تواجههم ومتابعة تنفيذ الشركات للبرنامج المتفق عليه مع الحاج.

وأضافت رئيس البعثة ، أن عملية التفويج من مزدلفة إلى مكة ثم مشعر منى تمت بنجاح ، حيث هناك عملية تنسيق تام بين البعثة وشركات تنظيم الحج لمتابعة قيام الحجاج برمي الجمرات في أربعة أيام، وهي يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى أيام التشريق.

وأوضحت رئيس بعثة الحج السياحى، أن الوضع العام للحجاج مطمئن للغاية ، ولم تظهر حتى الآن أى مشكلة كبيرة في مشعر منى منذ وصول الحجاح فيما يخص المخيمات التى يتواجد بها حجاج السياحة.

وأكدت سامية سامى أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، وجه باستمرار توجيه الرعاية والاهتمام؛ وتطبيق الضوابط بشكل دقيق من أجل تحقيق الراحة لحجاج بيت الله الحرام ، وتذليل أى عقبات تقابلهم للتسهيل عليهم وأداء المناسك بسهولة ويسر . مشيرة الي ان الوزير علي اتصال دائم بالبعثة للاطمئنان علي احوال حجاج السياحة