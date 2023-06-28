أهالى سيدى بشر تعيش حالة انشقاق بسبب العقار المنهار

48 ساعة ومازالت قوات الحماية المدنية تستخرج جثمان ضحايا العقار المنهار بالاسكندرية

تشهد منطقة سيدى بشر بالإسكندرية حالة من الانشقاق حيث يحتفل البعض بأول أيام عيد الأضحى المبارك واخرين مازالوا يبحثون عن ذويهم تحت الانقاض بالعقار المنكوب المنهار الذى اسفر عن مصرع العشرات واصابة اخرين .

فى مشهد ماساوى حزين جلس الأهالى يفترشون الشوارع بجانب رجال الحماية المدنية التى مازالت تعمل على مدار 12 ساعة للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض، فى ترقب وحزن شديد منهم، واستخدم رجال الحماية المدنية الكشافات والإضاءات للتمكن من الرؤية للوصول للضحايا الموجودين أسفل الأنقاض، بعد مرور ما يقرب من 48 ساعة على إنهيار عقار سيدي بشر المنكوب من انتشال الضحية العاشرة بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، ليرتفع عدد الضحايا حتى الآن إلى 10 ضحايا و4 مصابين، وما زالت أعمال البحث جارية عن المفقودين أسفل الأنقاض.

تبين من الفحص أن الجثث لكل من محمد ياسر محمد راشد، 33 سنة، مهندس، وعادل سامح عادل على، دبلوم زراعة، 18 سنة، السيد عبدالمنعم عبدالحميد، 50 سنة، نقاش، ليس من سكان العقار، وهدير أحمد محمد فرغلي، 42 سنة. بينهم طالب سوداني يبلغ من العمر 13 عامًا فيما تم انتشال جثمان زوج رئيس اتحاد ملاك العقار وانتشال جثمان طفل يبلغ من العمر 13 عامًا وشاب مجهول الهوية، بالإضافة إلى شاب يدعى محمد حسين يبلغ من العمر 28 عامًا، مازالت قوات الحماية المدنية تكثف جهودها للكشف عن جثمان ضحايا العقار .

كان قد تسبب الانشطار النصفي في انهيار العقار الذي يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، وتم التوجيه فورًا بقطع جميع المرافق عن العقار.

من جانب اخر قرر قاضى محكمة جنح المنتزة الجزئية بالاسكندرية،اليوم الأربعاء، تجديد حبس مالك الطابق الـ14 والمقاول المسؤول عن عملية التعلية،بعقار سيدى بشر المنهار ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة المنتزة الكلية،بإشراف المستشار محمود عوف المحامى العام الاول،لنيابات المنتزة، وجهت للمالك والمقاول تهم البناء دون ترخيص والقتل الخطأ والإصابة الخطأ.

وتوصلت التحقيقات التي يباشرها المستشار خالد عبدالقوى،رئيس نيابة المنتزة الكلية، أن مالك الطابق الـ14 يدعى (هانى .ج)، شرع في أعمال تقسيم وبناء الطابق المخالف بالاستعانة بالمتهم الثانى (المقاول)، دون ترخيص منذ 3 أشهر، على الرغم من اعتراض معظم سكان العقار.

وأشارت التحريات إلى سابقة تقديم عدة بلاغات بحى المنتزه أول بشأن الأعمال المخالفة، والتى صدر لها الحى قرارات إزالة (لم تنفذ)، وهى الأعمال التي يؤكد السكان أنها تسببت في انهيار العقار، كما استمعت النيابة إلى عدد من شهود العيان معظمهم من سكان العقار المنهار والتى جاءت أقوالهم متوافقة، في تسبب مالك السطح الأخير في الانهيار، وأجمع معظمهم على أنهم سمعوا صوت فرقعة كبيرة صباح الاثنين، فوجئوا بانشطار العقار إلى نصفين وتدخلت العناية الإلهية لإنقاذهم حيث كان معظمهم في البرج قبل الانهيار.

وفى سياق متصل اكد اهالى ضحايا العقار المنهار لم نترك مكان الواقعة الا بعد خروج جثمان اشقاءنا اسفل العقار ولم نترك حقهم ابدا من المتسببين فى انهيار العقار وفقدان اسرنا وتشريد العديد من الاسر .