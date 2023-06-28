الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة وطقس حار رطب (شاهد)

تشهد حالة الطقس خلال الساعات القادمة على البلاد، نشاط للرياح على بعض مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك، يشهد طقسا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على كلل الأنحاء.

وأضافت أن اليوم يشهد نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وواصلت غانم خلال تصريحاته عبر فضائية “القناة الأولى”، اليوم الأربعاء، أنه بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.

وحذرت هيئة الأرصاد، من التعرض المباشر لأشعة الشمس مع تقدم ساعات النهار وتحديدا فترة الظهيرة، لأنها تزيد من الشعور بحرارة الطقس.

ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة

وكشفت هيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة الرطوبة، والذي تتسبب في الشعور بدرجات الحرارة أعلى من المسجلة بمعدل 3 درجات مئوية.

وبحسب هيئة الأرصاد، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة، نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وخلال ساعات الليل يكون الطقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس الساعات القادمة، كالآتي:

درجات الحرارة الأربعاء

القاهرة: العظمى 34، الصغرى 23

العاصمة الإدارية: العظمى 35، الصغرى 22

الإسكندرية: العظمى 30، والصغرى 21

العلمين الجديدة: العظمى 30، والصغرى 22

مطروح: العظمى 29، الصغرى 21

شرم الشيخ: العظمى 38، الصغرى 28

الغردقة: العظمى 35، الصغرى 25

أسيوط: العظمى 37، الصغرى 23

سوهاج: العظمى 38، الصغرى 25

قنا: العظمى 41، الصغرى 27

الأقصر: العظمى 42، الصغرى 27

أسوان: العظمى 42، الصغرى 28