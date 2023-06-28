إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية للإحتفال بعيد الاضحى

احتفل اهالى الإسكندرية أول أيام عيد الأضحى المبارك بالتجول بأماكن متفرقة بعروس البحر المتوسط لاحتفال مع ذويهم واقاربهم بعيد الاضحى .

وكانت قد شهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالا متوسط فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتخطت نسبة الإشغال فى بعض الشواطئ 70% لأول مرة منذ بداية فصل الصيف، خاصة على الشواطئ الشرقية، حيث تعد شواطئ الإسكندرية، من أكثر الشواطئ إقبالا فى الأعياد والإجازات، خاصة فى عيد الأضحى المبارك، نظرا لتزامنه مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وتستقبل شواطئ الإسكندرية الآلآف فى كل عام فى عيد الأضحى لقضاء أجازة سعيدة بالمدينة الساحلية.

ويوجد بالإسكندرية نحو 64 شاطئا جاهزة لإستقبال المصطافين خلال إجازة العيد، تبدأ من الشواطئ المجانية، وتندرج إلى العامة ثم المميزة وأخيرا السياحية.

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، من مخالفة تعليمات منظومة الإنقاذ المتواجدة على الشاطئ، وشددت على الرواد ضرورة اتباع تعليمات المنقذ المتواجد فى برج المراقبة والذى يقوم بتوجيه الرواد للسباحة فى الأماكن الأمنة، وعدم تخطى الحبال العائمة بعمق البحر، كما حذرت من نزول البحر فى غير مواعيد تواجد منظومة الإنقاذ والتى تتواجد على الشواطئ من 7 إلى 7 مساءا.

وحذرت من نزول البحر للأطفال أقل من 10 سنوات بدون مرافق، وشددت على ضرورة ارتداء "اللايف جاكيت" عند ركوب البدلات والألعاب المائية داخل البحر، وعدم السباحة فى البحر عند رفع الراية الحمراء التى تحذر من خطورة البحر فى بعض الأوقات بسبب ارتفاع الأمواج والتيارات البحرية.

وقال الدكتور عبد الرازق، أن هدفنا هذا الموسم هو استكمال نجاح المواسم السابقة والقضاء تماما على الإكراميات وأعمال البلطجة وأن الهدف الأول والأساسى هو حسن معاملة الرواد وتحقيق أقصى درجات الأمان على شواطئ الإسكندرية.

وشدد رئيس الإدارة على أهمية الحجز الالكترونى وان يتمتع الحاجز بالتسكين فى الصف الاول، وفى حالة عدم الالتزام ستكون الغرامة هى العقوبة المنتظرة، والتى تمنى أن لا تحدث ولا نلجأ إليها وأن يكون التزامنا نابع من داخلنا وان نضع أنفسنا مكان المواطن الذى يرغب فى قضاء بضع ساعات على شواطئ الإسكندرية أملا فى أن يقضيها بدون أى مضايقات.

من جانب اخر شهدت منطقة قلعة قايتباي الأثرية في الإسكندرية، أول لأيام عيد الأضحى، إقبالا متوسط من الزائرين المصريين والعرب والأجانب، للاستمتاع والتنزه ومشاهدة أهم معالم الإسكندرية ،على شاطئ البحر المتوسط .

وأعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، أن قلعة قايتباي أنهت استعدادها لاستقبال الزائرين في عيد الاضحى المبارك، حيث قامت القلعة برئاسة محمد عز المشرف علي القلعة ومفتشي اثار القلعة بالاشراف علي تنسيق الحدائق داخل القلعة وقص النجيلة وتقليم الاشجار والنخيل والتي تمت بمعرفة ادارة الحدائق بمنطقة آثار الأسكندريه، وذلك في سبيل إظهار القلعة بالمظهر الحضاري اللائق.

كذلك قامت إدارة الترميم الدقيق باستكمال أعمال صيانة الأحجار، حيث قام فريق من اخصائي الترميم الدقيق بعمل صيانة لبعض الأحجار بجدران بالقلعة، وإزاله كافة الكتابات التي تم رصدها سواء علي الجدران أوعلى بعض المصبعات الخشبية بالشبابيك، كما تم التنسيق مع المحافظة ادارة مكافحة الافات لرش كامل القلعة حيث تم رش قلعة قايتباي اليوم الثلاثاء .

وأوضح محمد متولي، أن الأعمال تأتي في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلي للآثار بلأيقونه الإسكندريه وصاحبة اعلي اعداد زيارة لاثر اسلامي علي مستوي الجمهورية كما تم عمل صيانة لكراسي الحدائق المخصصة لاستراحة الزائرين وأوضح أن وزارة السياحة والآثار قامت بعمل عدد كبير من اللوحات الإرشادية والمعلوماتية في اطار مشروع تطوير خدمات الزائرين ،حيث بلغ اكثر من 25 لوحة إرشادية لتعرف الزائرين بمعلومات علي كافة اجزاء القلعة من السراديب الساحلية وصحن القلعة والبرج الرئيسي والحمام البيزنطي والاسوار الداخلية والخارجية والصهريج الاثري ومسجد القلعة الاثري كما تم عمل مسارات زيارة لذوي الهمم. كما أعلنت قلعة قايتباي، أن شراء تذاكر الدخول، يتم باستخدام البطاقات البنكية فقط من خلال شباك التذاكر ولا يوجد إمكانية الدفع النقدي واسعار الدخول - المصريون والعرب: 60 جنيها مصريا و- الطلاب المصريون والعرب: 30جنيها مصريا - الأجانب: 100جنيه مصري و الطالب الأجنبي: 50 جنيها مصريا، ومواعيد الزيارة بالقلعة من الساعة 9صباحا وحتي الساعة 8مساءا.

وفى سيا ق متصل شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية اقبالا متوسط من المواطنين اول ايام العيد وذلك بسبب انشغال بعض الاسر بالذبح الاكثر منهم يفضل الخروج والتنزه ثانى ايام العيد للتجول بحديقة الحيوان منذ بداية الصباح واستمتاع الاطفال بالالتقاط بالصور التذكرية مع الحيوانات .

، حيث تعد الحديقة من أهم أماكن الفسح في عروس البحر الأبيض المتوسط في ظل توافد على الحديقة الزوار من الإسكندرية ومن محافظتي مطروح والبحيرة،

قالت الدكتورة نبيلة وليم مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية ان حديقة حيوانات الإسكندرية استعدت لاستقبال زوار الحديقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتمت كل التجهيزات والعناية بالحيوانات بشكل يومي من خلال قسم الوقاية والعلاج حيث يمر الأطباء يومياً للاطمئنان على صحة الحيوانات وتقديم الرعاية الطبية والوقائية اللازمة، وجرى رفع حالة الطوارئ بمناسبة العيد نظراً لزيادة الإقبال الجماهيري على زيارة الحديقة.

أضافت الدكتورة نبيلة وليم أن جميع الحيوانات ومنها الأسد بصحة جيدة إذ يتولى قسم الأغذية بالحديقة تقديم الأغذية المناسبة لكل نوع حيوانات ويقدم لها قسم الأغذية 5 أيام لحوم الحمير الإعدام ويوم لحوم حلال ويوم صيام.، ولفتت إلى أن الحديقة مستعدة للزحام مع تخصيص سيارة إسعاف وبعض رجال الشرطة تحسباً لأي ظرف طارئ وسعر تذكرة دخول حديقة الحيوانات بالإسكندرية 5 جنيهات للمصريين و20 جنيهاً للأ