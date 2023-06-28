كورنيش النيل والمعديات وسيلة أهالي قنا للاستمتاع بأيام العيد

يلجأ المواطنون فى محافظة قنا، فى الأعياد والمناسبات المختلفة لتنزه على كورنيش النيل وقضاء عطلة العيد على إحدى ضفتيه، باعتباره المتنفس الوحيد لأهالى المحافظة، حيث شهد كورنيش النيل بمختلف مراكز المحافظة اليوم الأربعاء، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك ، اقبالا كبيراً من قبل المواطنين خاصة الأطفال والشباب والفتيات .

المعديات النيلية الموجودة على ضفاف النيل هى الأخرى وسيلة من وسائل الاستمتاع بأيام العيد بقنا، كما كان لمحال بيع الماكولات والعصائر النصيب الاخر من مظاهر احتفال المواطنين بأول أيام العيد ، أيضا تأجير ركوب الخيل واستقلال الدارجات البخارية ولعبة القنص بالبنادق واستقلال المراكب النيلية، كان لها نصيب الأسد فى فسحة الصعايده والاحتفال بعيد الأضحى المبارك لهذا العام .

فى قنا تعد المساحات الخضراء محدودة مقارنتا بالمحافظات الأخرى، حيث تفتقر المحافظة للحدائق العامة بخلاف عددًا من الحدائق الصغيرة الموجودة بعدد من عواصم المراكز، وحديقة قناطر نجع حمادي التى أصابها الإهمال، بالإضافة لوجود عدد قليل من النوادى الفئوية كنادى الألومنيوم الرياضى بنجع حمادي ونادى الشبان المسلمين بقنا.

فيما أدى الالاف المواطنين بقنا من مختلف الأعمار ، صلاة عيد الأضحى المبارك، فى ٢٢٦٣ مسجد تابع لوزارة الأوقاف، و١٠٠ ساحة خارجية جرى تجهيزها وفرشها بجميع مراكز المحافظة، وسط أجواء من البهجة والفرحة انتابت الأطفال والشباب بقدوم العيد.

وخلال خطبة العيد تحدث الشيخ محمد المغربى أمام وخطيب مسجد الفتح بوسط مدينة نجع حمادى، عقب انتهائه من امامة المصلين وأداء صلاة العيد بساحة مسجد الفتح بشارع حسنى مبارك، عن سنة الله فى ابتلاء الرسل والأنبياء والحكمة الربانية من نزولة، وأن الأنبياء كانوا أشد بلائنا من اى احد، وكيف ان الله عز وجل، امر سيدنا إبراهيم بذبح ابنة إسماعيل عليهما السلام، وكيف امتثل خليل الله لأمر الله جل جلاله، إلى أن انزل الله تبارك وتعالى على سيدنا إبراهيم كبش من السماء بدلاً من ذبح سيدنا إسماعيل ومن هنا جاءت سنة الاضحية. وتطرق الشيخ المغربى إلى عظم الاقتضاء بسنة الرسل والأنبياء، وأجر الصبر على الابتلاء و الشدائد ، فضلاً عن ثواب الاستماع لخطة العيد وإقامة شعائر العيد .

اجواء العيد الكبير جاءت هذا العام، وسط إجراءات أمنية حيث شهدت الساحات الخارجية التى جرى تخصيصها بمراكز المحافظة تواجدا لأفراد من الشرطة والحماية المدنية واطقم الإسعاف، بالإضافة لانتشار رجال المرور من خلال تواجدهم فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية، و تسيير دوريات مرورية متحركة.

مديرية الأوقاف فى قنا بدورها خصصت مصلى للسيدات مجهز ومفروش منفصل عن مصلى الرجال فى كل ساحة جرى تخصيصها بالمحافظة. اجواء العيد لهذا العام لم تخلوا من مشاكسات الصبية قائدى الدراجات النارية، مما اعتادوا على السير بسرعات جنونية داخل الشوارع الموجودة بالكتل السكنية، وهو ما يجب مواجهته من قبل رجال المرور بكل قوة وحسم.

كما أدى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد العارف بالله سيدى عبدالرحيم القنائى ، وسط حشد من المواطنين، وذلك بحضور اللواء ايهاب طه مساعد وزير الداخليه مدير أمن قنا، و الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، وعددا من القيادات التنفيذية والامنية والشعبية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة .

و خلال خطبة العيد ، تحدث فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود عبد الرازق، أمام وخطيب مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى، عن فضل الأعياد كمواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة، وتتلاقى الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة الصادقة والبسمة الصافية، وأن من أفضل الأيام يوم النحر، مشيرا إلى فرحة حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم، بعد أن أتم الله عليهم نعمته بالطواف بالبيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف على صعيد عرفات، مضيفا أنه من القصص المستفاده من يوم النحر ، الإحسان إلي الآباء والأمهات، فان إسماعيل عليه السلام ضرب لنا أعظم الأمثلة في البرِ والإحسان وقد مدحه الله في قرآنه عندما أخبره أبوه بالرؤيا التي رآها في المنام، داعيا جموع المسلمين الي جعل هدية العيد لهذا العام عفوا وصفحا وغفرانا .

ثم تبادل محافظ قنا، ومرافقوه والمصلين التهنئة بمناسبة عيد الأضحي المبارك ، مقدما التهنئة لأهالى محافظة قنا خاصة والشعب المصري عموما بمناسبة حلول العيد، متمنيا أن يعيده الله علي مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .

كانت محافظة قنا، قد انتهت من كافة الاستعدادات لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، من خلال تخصيص ٢٢٦٣ مسجد وحوالي ١٠٠ ساحة بجميع مراكز المحافظة لإقامة صلاة العيد بها ، وفتح جميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد ، والدفع بعدد ١٢٦ سيارة إسعاف لتغطية كافة ربوع المحافظة والتعامل الفورى مع أى طوارئ خاصة بالقرب من المساجد الكبري وساحات الصلاة وتجمعات الاحتفالات ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية ، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة احتفالات العيد على مدار الساعة فضلاً عن فتح جميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد ، مع تنظيم دخول الأضاحى و الإلتزام بالضوابط والإجراءات حفاظا على البيئة ، والاهتمام بنظافة أماكن الذبح ونقل مخلفات الذبيح إلي الاماكن المخصصة لها، مع رفع مستوى نظافة الميادين العامة والحدائق والمتنزهات في جميع المدن للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

كما جرى إلغاء الإجازات للأطباء واطقم التمريض والعاملين بالمرافق الخدمية الحيوية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين على مدار إجازة العيد وكذلك التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية والامصال بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ، ومضاعفة أعداد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجدهم على مدار الساعة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة ، لاستقبال أية حالات مرضية والتعامل معها بشكل فوري، مشيرا إلي أنه سيتم الدفع بعدد ١٢٦ سياراة إسعاف لتغطية كافة ربوع المحافظة والتعامل الفورى مع أى طوارئ ، خاصة بالقرب من المساجد الكبري وساحات الصلاة وتجمعات الاحتفالات ، كما تم تزويد نقاط الاسعاف المنتشرة علي الطرق السريعة والداخلية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الحوادث والطوارئ .