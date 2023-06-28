2500 زائر يحتلفون بإجازة العيد في حديقة حيوان الزقازيق

شهدت حديقة الحيوان بالزقازيق، اليوم الأربعاء، إقبالا متوسطا حتى ظهر اليوم من قبل الزائرين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء إحتفالية للإستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة وإدخال الفرح والسرور على أبنائهم، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا على صحة وسلامة الوافدين والعاملين بالحديقة.

وقال المهندس أيمن لطفي مدير عام الحديقة في تصريحات خاصة لـ " الوفد" إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الجمهور، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وذلك بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد رجائى لجميع العاملين، بالحدائق بضرورة اﻻهتمام ومتابعة الإجراءات اﻻحترازية.

وذكر أنه تم تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة لجميع أرجاء الحديقة، والتشديد على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وتنظيم عملية الدخول والخروج منعا للتزاحم وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف لطفي أن الحديقة أستقبلت خلال اليوم الأربعاء أول أيام العيد 2500 زائر من مختلف الأعمار حتى كتابة سطور التقرير في الواحدة ونصف ظهرا، ومن المتوقع أن يزيد عدد الزائرين بعد عصر اليوم، وانكسار موجة الحر، وبعد انتهاء الأهالي من ذبح وطهي أضاحي العيد.

ولفت إلى أن الأسر تصطحب أبنائهم إلى الحديقة، للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة والفقرات الاستعراضية والألعاب الترفيهية، وسط تكثيف أعمال النظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار حرص الإدارة والعاملين على تهيئة الأجواء المناسبة حتى تظهر الحديقة في أبهي صورها أمام روادها.

وأكد مدير عام حديقة حيوان الزقازيق، أن الحديقة تم دعمها مؤخراً بـ غزال، واللامة الأهليّة، وسلاحف سوداني، وطاووس هندي، دجاج زينة، ورل صحراوي، لافتاً إلى تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة ومنع الأجازات والراحات خلال تلك الفترة، حيث يقوم العاملين بأعمال التطهير والتعقيم لجميع أرجاء الحديقة، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية للمباني والمنشآت ودورات المياه، ودهانات البلدورات وتقليم الأشجار، والاهتمام بري المسطحات الخضراء حفاظا على المظهر الجمالي للحديقة.