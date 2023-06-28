هبة نور تواكب أحدث صيحات موضة صيف 2023 و تهنئ جمهورها بالعيد

شاركت الفنانة السورية هبة نور متابعيها بأحدث إطلالتها لتهنئ متابعيها بحلول عيد الأضحى المبارك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وظهرت هبة نور بإطلالة مبهجة مواكبة لموضة صيف 2023، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، صمم من قماش ناعم باللون البرتقالي المتوهج وتزينت ببعض الإكسسوارات الناعمة.

وفضلت تسريحة شعر ناعمة بلم خصلاتها للوراء بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود الفاتح في الشفاه.

هبة نور

هبة نور من مواليد 11 يوليو 1987 ، ممثلة سورية .

عن حياتها

في بدايتها الفنية كانت تشارك كفتاة فيديو كليب وإعلانات واستمرت بذلك حتى جاءتها الفرصة مع المخرج نجدت إسماعيل أنزور الذي طلب منها المشاركة في مسلسلي المحروس ومسلسل سقف العالم ومن ثم السهرة التلفزيونية دموع مرام وجميعهم إنتاج العام 2006. وفي عام 2007 شاركت بأول تجاربها السينمائية في مصر من خلال فيلم عندليب الدقي مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي، توالت أعمالها في التلفزيون والسينما وقدمت العديد من الأدوار إن كانت ثانوية أو رئيسية في التلفزيون ولها مشاركت عدة خارج بلدها سوريا في عام 2015 غابت الفنانة عن موسم الدراما، معتذرة عن أغلب الأعمال التي كانت تعرض عليها دون تبرير السبب، إشاعات كثيرة تداولت عن وضعها وكانت أكثر الإشاعات المتداولة بأنها اعتزلت رسمياً، وإعلنت زواجها من أحد المنتجين المعروفين بعالم الإنتاج التلفزيوني، واستقرارها بشكل نهائي في دبي لكنها لم توضح حقيقة الأمر، ومن ثم أعلنت طلاقها بعد ثلاث سنوات من الارتباط.