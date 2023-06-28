انتظام حركة تشغيل القطارات في خطوط المترو الثلاثة والـLRT

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن انتظام حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة رحلات تقدر بـ 1217 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و466 رحلة بالخط الثاني، و253 رحلة بالخط الثالث.



كما أشار البيان إلى استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفق بخطوط المترو الثلاثة، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

المترو



كما أشار البيان إلى مواعيد العمل خلال عيد الأضحى المبارك حيث تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 ص طوال العام و مواعيد قيام أخر القطارات من المحطات الانتهائية على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان و من محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 م، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومن محطة المنيب الساعة 11:55 م، وقيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:31 م ، ومن محطة الكيت كات الساعة 12:05 ص، حيث يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص، ويتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر وبين الخط الثاني والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:20 ص، كما أنه تم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

المترو



وأشار البيان إلى انتظام حركة التشغيل الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT بإجمالي 136 رحلة يوميا و الذي يربط محطة عدلي منصور المركزية التبادلية و حى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق

وحيث أشار البيان الى جدول التشغيل كالتالي:-

محطة عدلي منصور

أول رحلة الساعة ٦ صباحًا

آخر رحلة الساعة ١٠ ونص مساءً

محطة الفنون والثقافة

أول رحلة الساعة ٦ و٢٢ دقيقة صباحًا

وآخر رحلة الساعة ٩ و٢٢ دقيقة مساء

المترو

محطة العبور الجديدة

أول رحلة الساعة ٦.٥٥ صباحًا

آخر رحلة الساعة ٢١ و٢٥ دقيقة مساءً