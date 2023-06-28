الإيقاع بالمتهمين بالتعدي على سائق في السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على مرتكبى واقعة التعدى على سائق بسلاح نارى وإحداث إصابته فى السلام.

ورد بلاغ لقسم شرطة السلام ثان من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤاله قرر بحدوث مُشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بسبب وجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى عليه وآخرين باستخدام فرد خرطوش نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وآخر اشترك معه فى إرتكاب الواقعة، له معلومات جنائية وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.