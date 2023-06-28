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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

احتفالًا بالعيد.. الشرطة توزع الورود على المواطنين

الشرطة توزع الورود
الشرطة توزع الورود على المواطنين

حرص رجال الشرطة في جميع مديريات الأمن، على مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية عن طريق توزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

 

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ولقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات

 

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

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