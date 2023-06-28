صفاء أبو السعود عن تكريم انتصار السيسي لها: مفاجأة غير متوقعة| فيديو

علقت الفنانة القديرة صفاء أبو السعود، على تكريم السيدة انتصار السيسي، لها خلال احتفالية المرأة المصرية، قائلة: "إنه تكريم مفاجئ لم أتوقعه، لأني كنت طلعة أغني مع الأطفال ولم أكن أعرف أنه سيتم تكريمي ولم يبلغني أحد بأن هناك تكريم ليّ.. لذلك أن غيرت ملابسي مسرعة واترتديت ملابس مناسبة تنفع للتكريم".

وتابعت صفاء أبو السعود: " التكريم كان مفاجأة ليّ والسيدة انتصار السيسي ، شخصية جميلة وبسيطة وطبيعية وقريبة من القلب، وهذا شيء جميل أنك تلتقي بشخصية لها مقامها وفي نفس الوقت بسيطة ومتواضعة وقريبة إلى قلبك".

وكشفت عن تدشين احتفاليتين فنيتين خلال الفترة المقبلة، قائلة: " إن هناك مشروعين فنيين مرتبطين بشخصيات مهمة في المجتمع، يجب أن نقدم لهم المساعدة ونكون دعم لهم ونمنحهم السعادة والأمل وراحة البال" مؤكد ة أن الأمثلة كثيرة وستكون ضمن احتفاليتين مهمتين.

صفاء أبو السعود

وأكدت أن الاحتفالية الأولى هامة للغاية لأنها عالمية ، وسيشارك فيها 21 دولة من كل أنحاء العالم، متابعة أنها تتابع كل الأعمال الدرامية التي تعرض على مدار العام ، لمعرفة ما وصل إليه الفن المصري واخبار الفنانين والمسلسلات والشباب والأجيال الجديدة والأطفال الشاطرة الحلوة ، ودايما أُتابع بشكل جيد.

وعلقت على سبب ظهورها النادر عبر وسائل الإعلام خلال السنوات الماضية، قائلة: "أحب أظهر لما يكون فيه سبب أو حدث هام"، مضيفة: " زي ما الجمهور بيحبني ويهتم بظهوري ، أنا أيضًا لابد أن أكون صادقة معه وأمنحه شيء جميل تسعده وتدخل السرور على قلوبهم وتكون إضافة له، لكن طول ما الشيء الجميل هذا غير متوفر ، فلماذا الظهور إذا"؟.

جاء ذلك خلال حديثها عبر اكسترا نيوز.

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