صفاء أبو السعود تكشف عن تدشين احتفاليتين فنيتين الفترة المقبلة | فيديو

كشفت الفنانة القديرة صفاء أبو السعود، عن تدشين احتفاليتين فنيتين خلال الفترة المقبلة، قائلة: " إن هناك مشروعين فنيين مرتبطين بشخصيات مهمة في المجتمع، يجب أن نقدم لهم المساعدة ونكون دعم لهم ونمنحهم السعادة والأمل وراحة البال" مؤكد ة أن الأمثلة كثيرة وستكون ضمن احتفاليتين مهمتين.

صفاء أبو السعود

وأكد صفاء أبو السعود، أن الاحتفالية الأولى هامة للغاية لأنها عالمية ، وسيشارك فيها 21 دولة من كل أنحاء العالم، متابعة أنها تتابع كل الأعمال الدرامية التي تعرض على مدار العام ، لمعرفة ما وصل إليه الفن المصري واخبار الفنانين والمسلسلات والشباب والأجيال الجديدة والأطفال الشاطرة الحلوة ، ودايما أُتابع بشكل جيد.

وعلقت على سبب ظهورها النادر عبر وسائل الإعلام خلال السنوات الماضية، قائلة: "أحب أظهر لما يكون فيه سبب أو حدث هام"، مضيفة: " زي ما الجمهور بيحبني ويهتم بظهوري ، أنا أيضًا لابد أن أكون صادقة معه وأمنحه شيء جميل تسعده وتدخل السرور على قلوبهم وتكون إضافة له، لكن طول ما الشيء الجميل هذا غير متوفر ، فلماذا الظهور إذا"؟.

صفاء أبو السعود: مسابقة إبداع أفرزت العديد من المواهب الشابة

أعربت الفنانة صفاء أبو السعود، خلال كلمتها، التي ألقتها نيابةً عن لجنة التحكيم، عن سعادتها بوجودها ضمن أعضاء لجنة تحكيم مهرجان إبداع في موسمه الـ 11 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، مؤكدةً على أن جميع لجان المسابقة تحلت بالمصداقية والشفافية طوال فترة المسابقة، مشيرةً إلى أن المسابقة أفرزت العديد من المواهب الشابة في كافة مجالات المسابقة.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل ختام مهرجان إبداع في موسمه الـ 11 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية"، مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرةـ بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، النائبة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، عدد من رؤساء الجامعات، وكوكبة من الشخصيات العامة والمفكرين والفنانين، وحشد كبير من الإعلاميين.

جاء ذلك خلال حديثها عبر اكسترا نيوز.

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