صحة الدقهلية تناقش انتظام سير العمل وتواجد الاطقم الطبية بالمستشفيات

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، أول ايام العيد اجتماعا مع قيادات المديرية ومديري العموم للوقوف على جاهزية جميع الإدارات والمستشفيات لتقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين خلال عيد الاضحى المبارك.

صحة الدقهلية في اجتماع مع قيادات المديرية



بحضور الدكتورة عبير عبد الغني وكيل مديرية الصحة بالدقهلية والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بالدقهلية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي بالدقهلية والدكتور محمد مسعد مدير عام إدارة طب الاسنان بالدقهلية والدكتورة اشواق السيد مدير إدارة الصيدلة بالدقهلية والدكتور احمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية بالدقهلية.



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وناقش "مكين"، خلال الاجتماع على ضرورة التواجد المستمر وتكثيف المرور أثناء عطلة العيد والتأكد من انتظام سير العمل وتواجد جميع الاطقم الطبية في اماكن عملها ومدي توافر الأدوية بصيدليات الطوارئ ومتابعة فرق حملة 100 يوم صحة الثابتة والمتنقلة ،وتذليل اي معوقات لسير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها فورا.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على أنه سيتم محاسبة المقصرين في حالة عدم التواجد في اماكن العمل أو التقصير في تقديم الخدمات الطبية، يأتى ذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة.

اجتماع الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مع قيادات المديرية