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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

محافظ سوهاج يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بديوان عام المحافظة، المهنئين من أبناء سوهاج، الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة "عيد الأضحى المبارك "، من مختلف الطوائف والقطاعات وممثلي المجتمع السوهاجى. 

حيث استقبل المحافظ عددا من التنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الأحزاب السياسية، وشباب سوهاج، والشخصيات العامة في جو يسوده الحب، والمودة، وبهجة العيد.

وقدم " الفقي " التهنئة لأبناء سوهاج، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.

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