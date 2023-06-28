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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة في بني سويف

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الزعفرانة اتجاه البحر الأحمر في بنى سويف، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفلة من أسرة واحدة بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة اتجاه البحر الأحمر بعد بوابة بني سويف بنحو 50 كيلو، وتم التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

  

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

 

نصائح لتفادي الحوادث المرورية:

 

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات هامة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

 

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.   

 

وأكدت الإدارة العامة للمرور، على عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة،كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطافب السيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.

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