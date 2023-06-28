ليفربول لـ جماهيره: كل عام وأنتم بخير عيد مبارك عليكم

حرص نادي ليفربول الإنجليزي على تهنئة الامة الإسلامية بحلول أولى أيام عيد الأضحى المبارك.

كتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "من الجميع في ليفربول إلى العالم العربي والإسلامي.. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى..عيد مبارك عليكم وعلى كل من تحبون!".

وحرص الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، على تهنئة متابعيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

كتب صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" : كل عام والجميع بخير وعيد أضحى مبارك علينا كلنا.

ليفربول وتشيلسي.. صدام ناري في افتتاح الدوري الإنجليزي الموسم الجديد

أسفرت قرعة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023 – 2024 عن إقامة مواجهة قوية بين ليفربول وتشيلسي في الجولة الافتتاحية والتي من المقرر أن تنطلق يوم 11 من شهر أغسطس المقبل.

وشهدت الجولة الأولى إقامة عدد من المواجهات القوية أبرزها صدام ناري بين ليفربول وتشيلسي كما سيلتقي مانشستر سيتي مع بيرنلي في افتتاج الجولة واليكم جدول المباريات بالتفصيل..

يستعد فريق ليفربول تحت قيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب لافتتاح مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة قوية ونارية ضد تشيلسي، والتي ستجمع بينهما على ملعب آنفيلد معقل الريدز.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة مشاركة النجم الدولي المصري محمد صلاح والذي يُعد النجم الأول وهداف الفريق خلال السنوات الأخيرة.

مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

يوم الجمعة 11 أغسطس ..

مانشستر سيتي ضد بيرنلي

يوم السبت 12 أغسطس ..

أرسنال ضد نوتنجهام فورست

وست هام ضد بورنموث

لوتون ضد برايتون

فولهام ضد إيفرتون

كريستال بالاس ضد شيفيلد يونايتد

أستون فيلا ضد نيوكاسل

يوم الأحد 13 أغسطس ..

توتنهام ضد برينتفورد

ليفربول ضد تشيلسي

وولفرهابتون ضد مانشستر يونايتد





محمد صلاح يحسم مصيره من الانتقال للدوري السعودي





كشف تقارير إنجليزية، موقف المصري محمد صلاح نجم ليفربول من الانضمام للدوري السعودي، خلال الصيف الجاري.

تقارير أشارت مؤخرا إلى رغبة الهلال في التعاقد مع صلاح، ضمن خطة الكرة السعودية لاستقطاب النجوم العالميين.

صحيفة «ميرور» البريطانية، أكدت، أن صلاح حسم موقفه بعدم الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي، والاستمرار في صفوف ليفربول.

وأضافت الصحيفة، أن صلاح أكد لمسؤولي ليفربول أن لديه الرغبة في الاستمرار ضمن صفوف الريدز، وهو ما كانت تأمله الإدارة والمدرب يورجن كلوب.





