جامعة مصر للمعلوماتية تشارك فى المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، مشاركتها فى المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات» والتى تتولاها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستمر 3 شهور بمقر الجامعة فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستهدف المبادرة مضاعفة الجهود والعمل على مواكبة المستقبل وزيادة أعداد الخريجين المتخصصين فى مجال صناعة الإلكترونيات، والمساهمة فى تنويع الاقتصاد، وبناء قطاع صناعى تكنولوجى قوى عبر توفير فرص متكاملة تدعم المزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر.

أوضحت جامعة مصر للمعلوماتية عبر موقعها الإلكترونى فتح باب التسجيل للدورة التدريبية المجانية فى مجال Automotive Embedded SW Development والممولة بالكامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشباب الخريجين من 2019 وحتى 2023 من جميع الجامعات على مستوى الجمهورية، وذلك من كليات الهندسة أقسام (اتصالات- إلكترونيات - حاسبات - ميكاترونكس)، وكليات الحاسبات والمعلومات وكليات العلوم قسم حاسب آلى.

تحتضن جامعة مصر للمعلوماتية المتدربين المشاركين بالمبادرة على مدار ثلاثة شهور (خمسة أيام أسبوعيا – سبع ساعات يوميا) بمقرها فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تعتبر حاليا مركزاً متميزاً لصناعة الإلكترونيات، ومقرات لبعض الشركات المشاركة بالبرنامج. حيث تقدم المبادرة للخريجين منحة مجانية للتأهيل للالتحاق بوظيفة مميزة فى مجال تصميم الأنظمة المدمجة للسيارات، خاصة أن هذا المجال يعتبر واحدًا من أهم المجالات المطلوبة بكثرة فى السوق العالمى والمحلى.

تتضمن المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، مشاركة فعالة ومهمة من الشركات الكبرى التى تسعى لتعيين الكوادر المميزة فى هذا المجال فى جميع مراحل المبادرة بداية من مرحلة اختيار المتدربين قبل بدء التدريب ثم المشاركة بمتخصصين من الشركات فى التدريب بمراحل البرنامج التدريبى، هذا بالإضافة إلى البدء فى اختبارات القبول للتعيين فور الانتهاء من البرنامج التدريبى وحتى تعيين المتميزين من خريجى البرنامج بمرتبات مجزية.

وفيما يخص انتقالات المتدربين، تقوم جامعة مصر للمعلوماتية بتوفير وسائل انتقال لمقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية من أحياء القاهرة والجيزة طوال فترة التدريب الذى يبدأ يوم 4 أغسطس 2023.

قالت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن الجامعة سوف تسعى بكافة إمكانياتها لصقل مهارات المشاركين فى المبادرة الرئاسية -مصر تصنع الإلكترونيات - والتى تستمر لمدة ثلاثة شهور بداية من 4 أغسطس بمقر الجامعة فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تتمتع بمميزات تكنولوجية واقتصادية جذابة وتنافسية وتتميز بسهولة التدريب ومزاولة الأعمال للمستثمرين والشركات، حيث تمتلك بنية تحتية على أفضل مستوى بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وموقعا استراتيجيا وقدرات تكنولوجية متقدمة.

أوضحت أن الجامعة تركز على تنفيذ استراتيجية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال مضاعفة الجهود ومواكبة المستقبل والمساهمة فى تنويع الاقتصاد وبناء قطاع تكنولوجى قوى قادر على الاستفادة من المزايا التنافسية للدولة المصرية بما ينعكس على زيادة مساهمته فى الناتج المحلى وتنويع الاقتصاد لتحقيق خطة التنمية المستدامة. ولفتت إلى أن المبادرة تعمل على دعم وتمكين الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن توفير حوافز مصممة خصيصًا للمتدربين.

أشارت الدكتورة إيمان عاشور مدير برنامج «مصر تصنع الإلكترونيات» فى جامعة مصر للمعلوماتية، إلى أن قطاع صناعة التكنولوجيا والاتصالات يمتلك قدرات كبيرة على تحقيق النمو والازدهار كونه اقتصاداً متنوعاً ومستداماً، مما يضمن للدول التى تولى له اهتماما لتحقيق الفارق، لذلك تقوم الدولة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنمية مهارات الطلاب والشباب وتطوير المواهب التكنولوجية لتلبية الطلب المتنامى على الوظائف التخصصية فى اقتصاد المعرفة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتوطين مبادئها.